Criterium Regionale Cuccioli: tutti i vincitori a Limone Piemonte

Sulla pista Alpetta giovedì 7 marzo l’Equipe Limone e lo Ski College

Limone hanno organizzato congiuntamente le gare del Criterium Regionale

Cuccioli valide per il Trofeo Cirifer e come prove di qualificazione per

il Criterium Nazionale, in programma a La Thuile da venerdì 5 a domenica

7 aprile. Nel Gigante dei Cuccioli 1 Under 11 del 2013 successo di

Edoardo Cairoli dell’Equipe Limone con il tempo di 42”,82/100. Al

secondo e terzo posto Marco Menardi dello Sci Club Limone e Vittorio

Cattoretti dello Sci Club Sestriere, staccati rispettivamente di 30/100

e di 1”,09/100. Completano la top five Francesco Rao dello Ski Team

Sauze 2012 e Lorenzo Barabino dello Sci Club Bardonecchia. La più veloce

delle Under 11 è stata Camilla Maria Giachino dello Sci Club Limone, al

traguardo in 41”,86/100. Alle sue spalle, appaiate al secondo posto, Lea

Destefanis dell’Equipe Limone e Laura Armando dello Sci Club Claviere,

staccate di 1”,53/100. Al quarto posto Giulia Tonelli dell’asd Les

Arnauds e al quinto Melissa Begnis dell’Equipe Beaulard. Tra i Cuccioli

2 Under 12 nati nel 2012 primo Andrea Bruno dello Sci Club Claviere in

40”,49/100, con 57/100 di vantaggio su Leone Vitali dell’Equipe Beaulard

e 59/100 su Carlo Bertazzini del Golden Team Ceccarelli. Al quarto posto

Giacomo Queirolo del Mondolè Ski Team e al quinto Edoardo Alberto Gallia

del Golden Team Ceccarelli. Sofia Maggiani Caminelli dello Ski Team

Sauze 2012 ha vinto la gara femminile in 39”,63/100, staccando di

1”,13/100 Vittoria Simonelli del Mondolé Ski Team e di 2”,08/100

Clotilde Arfino dello Sci Club Varallo. Completano la top five Lucia

Malano della Scuderia Sestriere e Lavinia Valentini dello Sci Club

Bardonecchia.

c.s.