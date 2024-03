Aperte le candidature per la quarta edizione della mostra mercato “Forte in fiore” al Forte di Vinadio

Da oggi, mercoledì 6 marzo, fino a venerdì 3 maggio è possibile candidarsi a partecipare come espositore alla quarta edizione di “Forte in fiore”, la manifestazione dedicata al mondo botanico, e non solo, organizzata al Forte Albertino di Vinadio dalla Fondazione Artea in collaborazione con il Comune di Vinadio. Dopo il successo delle passate edizioni, sabato 8 e domenica 9 giugno tornerà, infatti, la mostra mercato allestita negli spazi del Rivellino e nel fossato di Porta Francia a cui possono prendere parte vivaisti, produttori agricoli, artigiani e commercianti, associazioni, case editrici e hobbisti (muniti di regolare tesserino). Coloro che intendono prendere parte all’iniziativa come espositori possono scaricare il modulo di candidatura dai siti www.fondazioneartea.org e www.fortedivinadio.com. Una commissione interna a Fondazione Artea avrà il compito di selezionare i partecipanti. Per ulteriori informazioni telefonare al numero 0171 1670042 dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 17.