Serie B Femminile – Orgoglio Freedom FC a Verona! Per la salvezza è bagarre con cinque squadre in sei punti

Un weekend ricco di sorprese quello andato in scena sui campi di Serie B Femminile che si accendono sia in vetta che in coda.

Pareggio di grande carattere per la Freedom FC che impatta 2-2 sul campo dell’Hellas Verona. Partita equilibrata con il vantaggio cuneese firmato da Martin ed il sorpasso scaligero nella ripresa con Zanni e Peretti. Quando tutto sembrava ormai perduto è di Zito il colpo di coda che consente alle cuneesi di agguantare un punto d’oro.

In testa si portano a +4 Ternana e Lazio che battono rispettivamente Chievo Verona (2-0) e Bologna (1-2) mentre il Cesena cade a sorpresa sul campo dell’Academy San Marino per 2-1. Sale a solo tre lunghezze dal terzo posto il Parma che espugna di misura il terreno di gioco della Res Roma, adesso immischiata nella zona retrocessione. Pareggio a reti inviolate tra Arezzo e Genoa mentre Tavagnacco e Brescia sconfiggono rispettivamente Pavia Academy (0-1) e Ravenna (2-1).