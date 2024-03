Sfuma la “posta piena” per la Libellula Banca CRS. Nella lunga trasferta in Sardegna, al “Pala Andreotti” di Palau (SS), ieri le braidesi sono state rimontate e sconfitte per 3-2 dal Capo d’Orso. Ecco i parziali di gioco: 19-25, 22-25, 27-25, 25-18, 15-12. Libellule a 29 punti in graduatoria (4° posto). Le atlete allenate da Mauro Barisciani, sabato 9 marzo alla “Libellula Arena” ospiteranno la Pallavolo Don Colleoni BG (dalle ore 21).