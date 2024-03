A Prato Nevoso il primo torneo al mondo di padel sulle piste da sci a 2000 metri!

Il primo torneo al mondo di padel sulle piste da sci, a quota 2000 metri, si disputerà in Italia, a Prato Nevoso (Cn), nelle giornate di sabato 23 e domenica 24 marzo 2024. Un vero e proprio unicum a livello internazionale, l’ennesimo primato per la stazione sciistica delle Alpi Marittime, da sempre pioniera in termini di iniziative e investimenti, come testimonia la seggiovia 8 posti di prossima realizzazione nel cuore della Conca.

La kermesse, denominata Winter Head Padel 2000 mt, vedrà coinvolte alcune celebrities dello sport e dello spettacolo, pronte a contendersi la vittoria della prima, storica edizione della competizione.

“Per noi è motivo di immenso orgoglio essere la prima località in assoluto a organizzare un torneo di padel sulle piste da sci a 2000 metri di quota – afferma Alberto Oliva, amministratore della Prato Nevoso Spa –. Saranno due giorni di sport, festa e divertimento, con affaccio suggestivo sull’arco alpino che abbraccia l’area del Rosso: uno spettacolo nello spettacolo”.

Un après-ski indimenticabile accompagnerà le gare domenicali e il successivo party: sul palco dello Chalet Il Rosso andrà infatti in scena l’Euphoria Show, autentico evento nell’evento, grazie al talento cristallino dei suoi artisti e performer, tutti di fama intercontinentale.

Il Winter Head Padel 2000 mt avrà anche un risvolto solidale: per l’intero inverno 2023/2024 Prato Nevoso si è schierata al fianco della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, raccogliendo fondi per sostenere le attività di cura e ricerca sul cancro dell’Istituto di Candiolo – IRCCS. In occasione della cerimonia di premiazione del torneo, sarà consegnato alla Fondazione un assegno simbolico delle donazioni raccolte in occasione dell’inaugurazione della stagione invernale e di parte del ricavato delle vendite delle risalite pedonali in telecabina “La Rossa Panoramica” nelle giornate di sabato 23 e domenica 24 marzo.

Tutti i dettagli del Winter Head Padel 2000 mt, unico torneo di padel al mondo a svolgersi sulle piste da sci, sono riportati sul sito internet www.pratonevoso.com.