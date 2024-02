Le parole di Marco Gallo

“È con grande soddisfazione che accolgo la conferma della candidatura di Alberto Cirio come Governatore della nostra regione. Il presidente Cirio in questi ultimi cinque anni ha svolto un ottimo lavoro per il bene del nostro Piemonte.

La sua capacità di lavorare di squadra con tutto il territorio, la provincia di Cuneo in particolar modo, e le sue doti di ascolto e disponibilità verso tutti i cittadini hanno dimostrato pienamente cosa significhi essere un Presidente “del fare”, attento ai bisogni della propria gente.