Coppa Piemonte Prima Categoria – Area Calcio Alba Roero vs Tre Valli, vincere per approdare ai Quarti di Finale

Ultima giornata della seconda fase per la Coppa Piemonte Prima Categoria con le due squadre cuneesi in lotta per il passaggio del turno.

Sarà il derby tra Area Calcio Alba Roero e Tre Valli, però, a decretare se ci sarà una squadra della provincia “Granda” ai Quarti di Finale della competizione. Gli ospiti guidati da coach Delvecchio hanno tutto nelle proprie mani in quanto, in caso di vittoria, salirebbero a quota 7 punti rendendosi irraggiungibili. I langaroli, invece, per raggiungere la top eight, dovranno vincere ed aspettare il risultato di F.C. Vigone e Perosa.

Il regolamento della competizione prevede, infatti, il passaggio del turno per le sei squadre vincenti dei quadrangolari più le due migliori seconde classificate.

Coppa Piemonte Prima Categoria – 3ª giornata Seconda Fase (giovedì 29/2 ore 20,30)

Area Calcio Alba Roero – Tre Valli (in campo neutro, all’Angelo Pochissimo di Fossano)

F.C. Vigone – Perosa

CLASSIFICA: Tre Valli 4, F.C. Vigone 3, Area Calcio Alba Roero 3, Perosa 1