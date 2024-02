«Giovani e solidarietà le nostre missioni»

Oscar Bielli è entrato ufficialmente in carica dal 1° luglio come Governatore del Distretto Lions 108IA3 che comprende i club di Piemonte e Liguria occidentale e parte della provincia di Torino. Membro Lions dal 1980 ha alle spalle un percorso importante, avendo ricoperto diverse cariche. Per il suo mandato il Governatore, non l’ha mai nascosto, anzi ribadito in più occasioni, ha posto un’attenzione particolare ad ambiente e giovani.

«Ambiente e giovani non sono altro che la nostra visione del futuro. Sono due cose che non possono essere scisse e trascurate. Un altro aspetto cui tengo è il rapporto con le istituzioni. Sempre più ci dobbiamo calare nel nostro servizio come elementi di confronto con le istituzioni e le altre associazioni. Questo ci aiuterà a uscire da disegni stantii che vengono fatti nei nostri confronti». Impegni e progetti ribaditi anche giovedì 22 febbraio presso l’agriturismo La Pieve di Dogliani, nel corso della visita al Lions Club Carrù-Dogliani.

Nel suo discorso rivolto ai soci ha posto un’accento particolare, all’importanza del futuro e quindi dei giovani, evidenziando il positivo apporto legato all’ingresso di nuovi soci nel mondo Lions, al fine di condividere nuove idee ed energie con i clubs.

Bielli ha preso atto dell’attività svolta dal club nell’anno sociale in corso e dei programmi futuri, complimentandosi con il Presidente e i numerosi soci presenti. In­fine, prima di congedarsi, ha ringraziato i soci per la gradevole serata e per l’ospitalità ricevuta, invitandoli a proseguire nelle molte iniziative promosse.

Il Governatore del Distretto 108IA3, Oscar Bielli, ha poi fatto visita al Lions Club Mondovì-Monregalese, ac­com­pagnato dal cerimoniere distrettuale e presentato dal presidente di zona Sergio Zavattero. Al Governatore un saluto istituzionale dalla provincia di Cuneo e da Mondovì dal sindaco Luca Robaldo, e dal sindaco di Magliano Alpi, Marco Bailo.

La serata ha avuto inizio con un plauso in memoria del socio Angelo Ferrero, ricordato dal presidente Federico Bianchini a nome di tutti i soci, per il suo impegno e la disponibilità che ha sempre dato per il club.

Il Governatore Bielli ha evidenziato l’importante della collaborazione di ogni Club con le associazioni del territorio e le Istituzioni, per poter lavorare insieme per finalità condivise. Ha inoltre sottolineato come sia fondamentale il mettere a disposizione la propria posizione nel club per i giovani per il futuro «perché è insieme a loro che dobbiamo costruire il futuro del Lions ed aver sempre presente il dovere di solidarietà che dobbiamo avere verso coloro che non hanno avuto una vita serena come la nostra».

Nel meeting sono stati inoltre consegnati dal Governatore a diversi soci dei riconoscimenti per il loro impegno di servizio.