Coppa Italia Promozione: ciak, si ri-gira! Al via i quarti di finale

Dopo un lungo letargo invernale (gli ottavi erano terminati il 9 novembre), è già tempo di tornare in campo per le otto squadre “superstiti”, ancora in corsa per la vittoria della Coppa Italia di Promozione per quanto riguarda il Piemonte e la Valle d’Aosta.

Per quanto riguarda la provincia di Cuneo, la lunga rincorsa nella prima parte di stagione ha premiato il San Sebastiano che, oltre ad occupare la vetta del girone C, ha concrete possibilità di raggiungere almeno la final four. Gli arancioneri, infatti, saranno di scena in casa del Pancalieri Castagnole, oggi a metà classifica nel girone C, con l’obiettivo di vincere per poi difendere il passaggio del turno sul campo amico.

Negli altri incroci, occhio soprattutto a CBS Scuola Calcio-Canelli, con i torinesi che sono una delle outsider anche per la vittoria del campionato. Sempre giovedì, si giocherà anche Rivarolese-Lucento, ma ad aprire le danze sarà oggi, mercoledì, Dufour Varallo-Chiavazzese.

Il ritorno? Tra mercoledì 13 e giovedì 14 marzo, per decretare le quattro semifinaliste.

Coppa Italia Promozione 2023/24 – Andata quarti di finale (28-29/2)

Dufour Varallo-Chiavazzese

CBS Scuola Calcio-Canelli

Rivarolese-Lucento

Pancalieri Castagnole-San Sebastiano

Coppa Italia Promozione 2023/24 – Il programma

Primo turno: 3 e 14 settembre

Secondo turno: 28/9 e 12/10

Terzo turno: 26/10 e 9/11

Quarti: 29/2 e 14/3

Semifinali: 28/3 e 11/4

Finale: data da definire (campo neutro)