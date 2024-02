Coppa del Mondo Sci: niente da fare per il cuneese Corrado Barbera nello Slalom di Palisades Tahoe

Nella tarda serata di domenica 25 febbraio, ora italiana, l’austriaco Manuel Feller dello Ski Club Fieberbrunn ha dimostrato di essere lo slalomista più completo della stagione, vincendo la gara di Coppa del Mondo tra le porte strette nella località californiana di Palisades Tahoe, con il tempo totale di 1’,42”,08/100 e risalendo dalla terza posizione.

Sul podio anche il francese Clement Noel delle (Douanes Françaises – Club des Sports de Val d’Isère) a 28/100 e il tedesco Linus Strasser (Turn und Sportverein München 1860) a 38/100. Bella rimonta nella seconda manche per Alex Vinatzer: il finanziere gardenese è risalito di dieci posizioni fino al sesto posto, staccato di 85/100. Più indietro il finanziere fassano Stefano Gross, diciannovesimo.

Il poliziotto Tommaso Sala aveva chiuso la prima manche al settimo posto, ma nella seconda è retrocesso fino al ventitreesimo. Nulla da fare invece per il cuneese Corrado Barbera del Centro Sportivo Esercito, che ha chiuso al cinquantesimo posto la prima manche e quindi non si è qualificato per la seconda.

La classifica dello Slalom della Coppa del Mondo maschile disputato a Palisades Tahoe

https://www.fis-ski.com/DB/general/results.html?sectorcode=AL&raceid=118565

c.s.