“Work in progres”, l’idea dei giovani per raccontare il mondo del lavoro

Un’opportunità per chiarire dubbi, per conoscere, per scoprire, per farsi ispirare.

Nello “Spazio giovani” de “Il Quartiere” (ex caserma Musso, piazza Montebello 1) a Saluzzo è al via un ciclo di incontri sul mondo del lavoro per giovani tra i 18 e i 30 anni.

L’iniziativa si chiama “Work in progress” ed è realizzata all’interno del progetto “Spazio civico di comunità” in collaborazione con Agenzia Piemonte Lavoro – Apl, tramite il Centro per l’impiego di Saluzzo, finanziato da Compagnia di San Paolo di Torino.

“I nostri giovani sono indecisi sul futuro – è la domanda da cui sono partiti gli organizzatori –? L’obiettivo di questi incontri è proprio far conoscere nuove tipologie di professioni e lavori invitando a raccontare la propria esperienza imprenditori e personaggi della zona, in modo informale e conviviale”.

Il programma prevede una serie di incontri l’ultimo martedì di ogni mese fino a maggio,sempre dalle 18,30 alle 20, a partire già dal 27 febbraio.

Le altre date già fissate sono 26 marzo, 30 aprile e 28 maggio.

“Da alcune settimane nel polo socio-culturale di Saluzzo “Il Quartiere” – spiegano la funzionaria Daniela Rebuffo e l’educatore Paolo Caraccio – è attiva in modo sperimentale la collaborazione fra gli educatori del Comune e i funzionari dell’Apl, che si possono incontrare nello Spazio giovani, due pomeriggi a settimana. Ragazze e ragazzi possono così venire a esprimere desideri, dubbi, paure, gioie. In questo contesto una giovane ci ha proposto questa iniziativa, sviluppata appunto con gli educatori del progetto, che ha come focus l’indagine delle motivazioni personali, della storia di vita, delle motivazioni e dei sogni che hanno portato gli ospiti a scegliere la carriera e l’impegno professionale che vengono a raccontare”.

“Siamo molto felici – dice l’assessore alle Politiche giovanili di Saluzzo Andrea Momberto – perchè abbiamo incrociato una richiesta che arriva dal basso, dai giovani, e l’equipe allargata di lavoro de Il Quartiere è riuscita a prenderla in carico e a dare una risposta, grazie all’ampia rete di collaborazioni che abbiamo avviato in questo periodo e che è a disposizione dei cittadini, in particolare quelli delle nuove generazioni, nel nostro polo socio-culturale”

Per gli incontri è necessaria l’iscrizione attraverso il qr code sulla locandina o tramite l’apposito link:

https://forms.gle/GcBc5CcXCbGgBTmi6