Calcio a 5 A2 Élite: l’Elledì espugna Lecco con una cinquina

L’Elledì FC torna al successo in quel di Lecco e supera i padroni di casa con il risultato finale di 1-5. Contro una formazione rimaneggiata per via dei tanti squalificati, il club di Francesco Giuliano (senza Rengifo) chiude la prima frazione sopra di due lunghezze grazie alle marcature di Cerbone e Costamanha.

I lombardi accorciano le distanze nel secondo tempo, ma in giallo-neri, dopo due tiri liberi falliti dal Lecco, chiudono la pratica con Miguel Leon, Vincenti e capitan Oanea. 3 punti importanti per la corsa play-off per l’Elledì FC, che tornerà a Caramagna Piemonte sabato prossimo con i Saints Pagnano.

Lecco Calcio a 5 – Elledì FC 1-5

Reti: Joao Victor (Lecco); Cerbone, Costamanha, Miguel Leon, Vincenti e Oanea (Elledì)

c.s.