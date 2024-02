Infernotto-Saviglianese 1-0, mister Zabena: “Noi abbiamo sbagliato i gol, loro no”

Seconda sconfitta di fila, dopo una lunghissima serie positiva, per la Saviglianese che cede di misura a Bagnolo Piemonte contro l’Infernotto: decisivo, nella ventunesima giornata di Promozione (Girone C), il gol di Mensa.

Così mister Cristiano Zabena commenta il match del “Vincenti”: “I dettagli hanno fatto la differenza: noi abbiamo sbagliato i gol, loro no. Non è un periodo in cui paghiamo le assenze, con cinque titolari in meno ed un centrocampo da inventare diventa difficile, anche se chi è sceso in campo ha fatto molto bene. L’Infernotto è stato bravo – ammette l’allenatore rossoblu – , ha fatto la sua partita, in casa è sempre un’ottima squadra. Queste due gare non compromettono comunque il campionato che stiamo facendo, ma dobbiamo trovare le energie in vista di domenica, quando affronteremo la prima della classe, per invertire la tendenza, continuando a lavorare e recuperando gli infortunati.