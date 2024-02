O Gesù d’amore acceso, un’indagine sul male nella stagione di Zona Franca

Il 24 febbraio alle ore 21 al Teatro Civico di Busca (CN) andrà in scena O GESÙ D’AMORE ACCESO, una produzione di Santibriganti Teatro con la regia di Maurizio Babuin. Il testo è scritto da Valentina Diana e vede in scena Toni Mazzara. Lo spettacolo è ospitato all’interno di Zona Franca, stagione teatrale organizzata da Santibriganti Teatro nei Teatri Civici di Caraglio, di Busca e di Dronero.

O Gesù d’amore acceso è il secondo episodio del progetto di trilogia Indagare il male. Dopo il successo di IO//ODIO, Apologia di uno Bulloskin, primo episodio della trilogia, Maurizio Bàbuin, a cui si devono ideazione e regia, raccoglie nuovamente il lavoro drammaturgico di Valentina Diana e presenta la storia di Padre X, interpretato da Toni Mazzara. Il testo affronta il difficile e delicato tema della pedofilia. Il terzo episodio in cui si misurerà Babuin sarà quello della violenza nei confronti delle donne con Seisolomia – quello che ho fatto per lei.

Con //, primo episodio della trilogia, Santibriganti vince il Premio del Pubblico e il Premio della Giuria di Crash Test Festival di Valdagno (VI).

“O Gesù d’amore acceso non t’avessi mai offeso. O mio caro e buon Gesù, con la Tua Santa Grazia non ti voglio offendere mai più, né mai più disgustarti perché ti amo sopra ogni cosa. Gesù mio misericordia, perdonami!”. È questa una breve preghiera che i bambini recitano, dopo il sacramento della Confessione, per chiedere perdono dei peccati commessi. È anche la litania che recita il personaggio protagonista mentre processa se’ medesimo con buone probabilità di assolversi. Pubblico ministero e nel contempo avvocato difensore.

Padre X, parla ai suoi fedeli affrontando una strana omelia – reale, onirica, come vi piace – durante la quale celebrando la parola di Dio disvela ai presenti le proprie debolezze terrene. Celebra Dio celebra se stesso o ciò che vede riflesso nello specchio di chi lo ascolta e lo osserva in religioso silenzio. Attraverso il Vangelo di Matteo – “…la lucerna del corpo è l’occhio; se dunque il tuo occhio è chiaro, tutto il tuo corpo sarà nella luce; ma se il tuo occhio è malato, tutto il tuo corpo sarà tenebroso… ” – Padre X esorta i fedeli a mondarlo dalla colpa. Tra loro c’è qualcuno che, più di ogni altro, avrebbe diritto e forse anche il dovere di scagliare su di lui la prima pietra. Lo farà?

O Gesù d’amore acceso

24 febbraio ore 21

Teatro Civico, Piazzetta del Teatro 1, Busca (CN)

Di Valentina Diana

Con Toni Mazzara

Ideazione e regia Maurizio Bàbuin

Disegno luci e suoni Nicola Rosboch

Scene Marco Ferrero – Giovanni Ferrero

Produzione Santibriganti Teatro

Foto di scena Stefano Roggero

Video di scena Fabio Melotti

Grazie a Marco Del Sordo

La stagione teatrale 2024 “Zona Franca” dei Teatri Civici di Caraglio, Busca e Dronero, organizzata da Santibriganti Teatro, è stata realizzata con il sostegno dei Comuni di Caraglio, Busca e Dronero, della Fondazione CRC della Fondazione CRT e della Regione Piemonte.

In collaborazione con Torino Fringe Festival, In-Box Verde, ARCI, Terres e Teatranza.

Santibriganti Teatro aderisce al Comitato Emergenza Cultura.

