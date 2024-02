Il Carlevé ‘d Mondvì sarà ospite al Carnevale di Nizza

Una grandissima opportunità, ma anche un bel riconoscimento a coronamento di un percorso molto positivo che ha segnato la ripartenza in grande stile di uno degli eventi più amati sul territorio.

Il Carlevé ‘d Mondvì, con la Corte del Moro, sarà ospite del Carnevale di Nizza, uno dei più antichi, apprezzati, autorevoli e scintillanti d’Europa.

Il Moro e la sua Corte saranno protagonisti il prossimo mercoledì 28 febbraio in una delle “Battaglie dei fiori” organizzate all’interno del ricchissimo programma dell’evento, che prende il via oggi, sabato 17 febbraio, con la sfilata di apertura, e si concluderà nella notte tra il 2 e 3 marzo prossimi.

La Battaglia dei fiori – il cui tema dal 2005 si allinea a quello delle parate – rappresenta uno degli eventi più suggestivi del carnevale di Nizza. Andata in scena per la prima volta nel 1876 sulla promenade des Anglais, oggi organizzata nei pressi del giardino Albert I, in place Masséna, ha come protagonisti bellissimi carri – una quindicina in tutto – adornati con oltre 3mila fiori freschi: un vero e proprio omaggio ai produttori locali e al loro lavoro, poiché l’80% dei fiori utilizzati sono prodotti localmente. I fioristi occupano lo spazio della Sala Spada per 72 ore prima di ognuno dei cinque eventi organizzati, realizzando la la legatura dei fiori; anche i costumi dei figuranti e degli animatori che sfilano sui carri, lanciando e distribuendo fiori al pubblico, sono a tema floreale.

Gli animatori lanciano dagli 80 ai 100mila fiori – gladioli, tokyo, mimose, gerbere, margherite, rose, garofani – al pubblico: e quelli che non vengono lanciati sono offerti ai partecipanti alla fine della parata. Uno spettacolo unico al mondo, ricco di suggestioni e romanticismo.

«Sono estremamente orgoglioso che si sia potuta attivare questa collaborazione – dice Andrea Tonello, il presidente della Famija Monregaleisa 1949, organizzatrice del carnevale di Mondovì -: il carnevale di Nizza rappresenta un evento di caratura internazionale, nel quale il Carlevé ‘d Mondvì avrà la fortuna di fare la propria parte. Porteremo in Costa Azzurra tutta l’allegria e la vitalità della Corte del Moro – aggiunge il presidente Tonello, unitamente al “Moro” di Mondovì, Mario Bosia -: la partecipazione alla “Battaglia dei fiori”, un evento suggestivo che ha richiami e riscontri in tutta Europa, è – ed è il caso di dirlo – il fiore all’occhiello di questa nostra prima esperienza».

«La testimonianza più evidente di quanto il “Carlevé ‘d Mondvì” non sia soltanto una tradizione giocosa e folkloristica, ma sia ormai diventato uno straordinario strumento di valorizzazione del territorio – aggiungono il sindaco, Luca Robaldo, e l’assessore alle Manifestazioni, Alessandro Terreno. -. Il “Carnaval de Nice” è il primo carnevale internazionale di Francia e rappresenta l’evento invernale più importante dell’intera Costa Azzurra. Sapere che un pezzo di Mondovì prenderà parte all’intera sfilata, quindi, ci riempie di gioia e di orgoglio e consolida gli sforzi promozionali che stiamo compiendo proprio in Costa Azzurra grazie al progetto “10 Comuni 2024” promosso in collaborazione con la Camera di Commercio Italiana di Nizza. Grazie, dunque, alla “Famija Monregaleisa 1949” e a tutti coloro che rendono possibile un’azione così incisiva che intreccia divertimento

e promozione turistica».