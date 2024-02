Volley A1/F: CUNEO e coach MASSIMO BELLANO, è DIVORZIO

Una svolta che sa di estremo tentativo. Cuneo Granda Volley ha interrotto consensualmente il rapporto con coach Massimo Bellano: fatale la sconfitta interna, domenica scorsa, contro Trentino, la terza in altrettanti scontri diretti salvezza nell’ultimo mese (oltre a quelli contro Bergamo e Casalmaggiore), con il penultimo posto e lo spettro retrocessione che si staglia alle spalle delle biancorosse.

Durata quindi poco più di un anno l’esperienza a Cuneo per il tecnico, arrivato nel capoluogo il 5 febbraio del 2023 per sostituire Emanuele Zanini, nonostante un accordo triennale ed un progetto che doveva svilupparsi nel lungo termine. Le contingenze urgenti di classifica e di rischio A2 hanno convinto la società a cambiare, per tentare di strappare con le unghie e con i denti la permanenza in Serie A1. Al momento, non vi sono indicazioni su chi prenderà il timone della squadra.