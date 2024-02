Serie D Girone A: programma e arbitri della ventisettesima giornata

La Serie D riparte dopo la sosta con la sesta giornata di ritorno (ottava nei giorni A, B e I) in programma questo weekend. Visti gli impegni della Rappresentativa alla Viareggio Cup, posticipate sette gare: mercoledì 21 febbraio si giocheranno Borgosesia-Alba (A), Arconatese-Piacenza (B), Casatese-Real Calepina (B), Alma Juventus Fano-Notaresco (F), Boreale-Trastevere (G) e Cynthialbalonga-Romana (G), mentre il 28 febbraio spazio a Anzio-Atletico Uri (G).

Due gli anticipi previsti domani: si tratta di Tau Altopascio-Livorno (G) e San Luca-Siracusa (I), entrambi alle ore 14.30. Domenica in campo le altre formazioni con Budoni-Nocerina (G) e Sarrabus Ogliastra-Ostia Mare (G) alle ore 14 prima delle partite all’orario ufficiale delle ore 14.30. Seguiranno alle ore 15 Vado-Ligorna (A), Asti-Fezzanese (A), Dolomiti Bellunesi-Atletico Castegnato (C, campo via Stadio di Sedico), Vigor Senigallia-Campobasso (F), Martina-Palmese (H), Team Altamura-Fidelis Andria (H), Città di Gallipoli-Nardò (H, Campo Bianco di Gallipoli), Nuova Igea Virtus-S.Agata (I), Sancataldese-Ragusa (I), Afragolese-Vibonese (I), Acireale-Licata (I) e Canicattì-Castrovillari (I) e alle ore 15.30 Città di Fasano-Gelbison (H). Lunedì 19 alle ore 14.30 si giocherà invece Caravaggio-Brusaporto (B). Nel Girone I riposano Akragas e Portici.

Queste le altre variazioni di campo: Folgore Caratese-Varesina (B, Comunale di Verano Brianza), Mezzolara-Pistoiese (D, Campo Galli di Imola).

Designazioni arbitrali

Girone A: Albenga-Varese (Migliorini di Verona), Alcione Milano-Sanremese (Verrocchi di Sulmona), Bra-Pontdonnaz (Puntel di Tolmezzo), Asti-Fezzanese (Vigo di Lodi), Vogherese-Derthona (Bissolo di Legnago), Gozzano-Chisola (Pelaia di Pavia), Lavagnese-Pinerolo (Jusufoski di Mestre), RG Ticino-Chieri (Piccolo di Pordenone), Vado-Ligorna (Colelli di Ostia Lido)

Girone B: Club Milano-Legnano (Riahi di Lovere), Desenzano-Ponte San Pietro (Nuckchedy di Caltanissetta), Crema-Clivense (Cortale di Locri), Folgore Caratese-Varesina (Mirri di Savona), Palazzolo-Caldiero Terme (Leone di Avezzano), Tritium-Castellanzese (Niccolai di Pistoia), Virtus Ciseranobergamo-Villa Valle (Merlino di Pontedera), Caravaggio-Brusaporto (Morello di Tivoli)

Girone C: Adriese-Monte Prodeco (Trombello di Como), Campodarsego-Luparense (Garbo di Monza), Cjarlins Muzane-Union Clodiense (Petraglione di Termoli), Dolomiti Bellunesi-Atletico Castegnato (Cavacini di Lanciano), Este-Breno (Graziano di Rossano), Mestre-Treviso (Cerea di Bergamo), Mori S. Stefano-Bassano Virtus (Testoni di Ciampino), Portogruaro-Montecchio Maggiore (Benestante di Aprilia), Virtus Bolzano-Chions (Ammannati di Firenze)

Girone D: Aglianese-Fanfulla (Frazza di Schio), Carpi-Sant’Angelo (Cipriano di Torino), Certaldo-San Giuliano City (Rashed di Imola), Forlì-Imolese (El Ella di Milano), Mezzolara-Pistoiese (Zini di Udine), Progresso-Borgo San Donnino (Giorgiani di Pesaro), Ravenna-Lentigione (Eremitaggio di Ancona), Sammaurese-Prato (Lotito di Cremona), Victor San Marino-Corticella (Rossini di Torino)

Girone E: Aquila Montevarchi-Figline (Santinelli di Bergamo), Ghiviborgo-Ponsacco (Spagnoli di Tivoli), Grosseto-Follonica Gavorrano (Castellano di Nichelino), Orvietana-Cenaia (Gambacurta di Enna), Pianese-Sporting Trestina (Lascaro di Matera), Real Forte Querceta-Poggibonsi (Mascolo di Castellammare di Stabia), San Donato Tavarnelle-Sangiovannese (Kovacevic di Arco Riva), Tau Altopascio-Livorno (Molinaro di Lamezia Terme), Vivi Altotevere Sansepolcro-Seravezza (Moretti di Cesena)

Girone F: Avezzano-United Riccione (Moncalvo di Collegno), Atletico Ascoli-L’Aquila (Tassano di Chiavari), Vigor Senigallia-Campobasso (Vailati di Crema), Forsempronese-Sambenedettese (D’Ambrosio Giordano di Collegno), Roma City-Matese (Boccuzzo di Reggio Calabria), Sora-Termoli (Giannì di Reggio Emilia), Tivoli-Chieti (Calzolari di Albenga), Vastogiarardi-Real Monterotondo Scalo (Tierno di Sala Consilina)

Girone G: Sarrabus Ogliastra-Ostiamare (Matina di Palermo), Cassino-Sassari Latte Dolce (Collier di Gallarate), Cavese-Gladiator (Aronne di Roma 1), Budoni-Nocerina (Isoardi di Cuneo), San Marzano-Ischia (Ferrara di Roma 2), Ardea-Flaminia (Rompianesi di Modena)

Girone H: Barletta-Matera (Balducci di Empoli), Casarano-Gravina (Esposito di Ercolano), Fasano-Gelbison (Dania di Milano), Gallipoli-Nardò (Menozzi di Treviso), Martina-Palmese (Gervasi di Cosenza), Paganese-Bitonto (Borello di Nichelino), Santa Maria Cilento-Manfredonia (Casali di Crema), Team Altamura-Fidelis Andria (Liotta di Castellammare di Stabia), Angri-Rotonda (Leorsini di Terni)

Girone I: La Fenice Amaranto-Gioiese (Saccà di Messina), Canicatti-Castrovillari (Giallorenzo di Sulmona), Locri-Trapani (Recchia di Brindisi), Nuova Igea Virtus-S.Agata (D’Andria di Nocera Inferiore), Afragolese-Vibonese (Galiffi di Alghero), San Luca-Siracusa (Palmieri di Brindisi), Sancataldese-Ragusa (Pani di Sassari) *riposano Akragas e Portici.

c.s.