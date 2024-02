Cresce il Comitato elettorale a sostegno di Marco Gallo

Il Cuneese scende in campo a sostegno di Marco Gallo. Sempre più personalità del mondo istituzionale, amministrativo, imprenditoriale provinciale stanno scegliendo di appoggiare la campagna elettorale di Gallo, candidato alle regionali all’interno della compagine che sostiene la riconferma del presidente Alberto Cirio. Il loro intento è portare valore aggiunto ad una squadra che si sta via via consolidando per far confluire in Regione competenza, rappresentatività territoriale, valore civile.

Aderiscono al comitato:

– ANDREA BRUNO FRANCO, consigliere comunale di Barge

– SERGIO RINALDI, vicesindaco di Diano d’Alba;

– MICHELE VALSECCHI, già consigliere comunale di Roburent;

– GIACOMO PRANDI, giovane esponente dell’area liberal-democratica albese.

La partecipazione di queste nuove figure rafforza ulteriormente il sostegno già ampio e variegato che Marco Gallo ha ottenuto fino ad ora. La conoscenza degli interessati dei territori della Valle Infernotto, del Monregalese e dell’Albese saranno un valore aggiunto per la campagna elettorale. Andrea, Sergio, Giacomo si uniscono ad una squadra di figure politiche di spicco provenienti da diverse zone della provincia Granda, dimostrando l’unità e la determinazione nel sostenere il programma e le idee di Marco Gallo per il futuro del Piemonte. Mentre Michele Valsecchi in merito alla sua adesione al Comitato elettorale dichiara: “Sono sicuro che con Marco in Consiglio Regionale si avrà una persona competente che si metterà al servizio anche dei territori montani. Il vento deve cambiare e il pragmatismo e i risultati ora devono essere la priorità assoluta per tutelare un territorio fondamentale per la nostra regione e per garantire il florido turismo e contrastare la desertificazione dei piccoli Comuni. La strada giusta è stata individuata e noi siamo pronti a lavorare sodo per migliorare la vita dei cittadini piemontesi”.

Il Comitato elettorale di Marco Gallo, dal canto suo, accoglie con entusiasmo i nuovi membri e si impegna a collaborare attivamente con loro per promuovere le proposte e le iniziative, contribuendo così al dibattito civico e alla costruzione di un futuro migliore per la regione.