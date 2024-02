L’Associazione dei Comuni del Moscato si unisce alle nuove richieste inviate alla Regione Piemonte

Così come è già avvenuto l’ottobre scorso, ancora una volta l’Associazione Comuni del Moscato si unisce alle richieste inoltrate in questi giorni dalla Vignaioli Piemontesi, dando voce ai sodalizi del comparto vitivinicolo della nostra regione, e chiedendo in questo caso un incontro con il presidente Alberto Cirio e l’Assessore Marco Protopapa.

Le criticità che interessano la nostra agricoltura, già evidenziate nella precedente comunicazione che era stata inoltrata, hanno caratterizzato negativamente la scorsa annata continuando a minare l’andamento della campagna agricola sulle nostre colline, e mettendo in luce soprattutto la grande difficoltà degli operatori: per questo, tra le diverse argomentazioni – già espresse anche in un incontro del direttivo della nostra Associazione – la moratoria dei mutui assume un valore importante, così come le azioni nuovamente richieste tra cui il prestito di conduzione aggiuntivo, l’innalzamento della percentuale di contributo sugli interessi sul prestito di conduzione, e l’attivazione di un fondo di garanzia per garantire l’accesso al credito.

L’Associazione Comuni del Moscato, in rappresentanza dei Comuni in cui operano migliaia di aziende del comparto Moscato, si pone quindi accanto a tali richieste e istanze, continuando a monitorare la situazione ed eventualmente facendosi interprete di nuove iniziative.