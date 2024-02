Università Popolare: un incontro su Adele Alfieri di Sostegno

Prosegue, a Magliano Alfieri, il programma dell’Università Popolare. Un incontro a settimana, ogni giovedì dalle 15, con ingresso libero e accesso dalla biblioteca di frazione Sant’Antonio: con l’organizzazione a cura del Comune e dell’Arci Unitre di Bra. Giovedì 29 febbraio, in particolare, verrà presentata la figura di Adele Alfieri di Sostegno, «signora di Langhe, Roero e Monferrato, imprenditrice e benefattrice di livello nazionale e mondiale», come spiega la referente Lella Farinasso. A guidare l’incontro ci sarà Gino Anchisi, presidente dell’Associazione Amici della Fondazione Camillo Cavour, cui cui la Alfieri fu pronipote, oltre che cugina del celeberrimo Vittorio Alfieri. Di lei, Anchisi ha già avuto modo di scrivere: «E’ stata una donna moderna e attuale, che ha aiutato a superare i limiti del paternalismo e del maschilismo frutto di una distorta lettura dei ruoli sociali. Ha operato in Piemonte, nel sud della Penisola, a Firenze, a Roma, in Italia, in Europa e in America».