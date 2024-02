L’80° anniversario della deportazione dal campo di Borgo San Dalmazzo

Il prossimo 15 febbraio ricorre l’80° anniversario della deportazione dal campo di internamento e transito di Borgo San Dalmazzo di 26 ebrei. Trasportati a Fossoli e di lì ad Auschwitz, solo due sopravvissero.

La Sindaca Roberta ROBBIONE e il Comitato Tecnico-Consultivo di MEMO4345 hanno piacere di invitarla agli eventi organizzati per l’occasione:

Giovedì 15 febbraio, alle ore 11, è prevista una cerimonia di commemorazione presso il Memoriale della Deportazione. La sera, ore 20.45, presso MEMO4345, è in programma l’incontro pubblico “Vite sospese” con lo storico Carlo Spartaco Capogreco, professore ordinario di storia contemporanea all’Università della Calabria, a cui si deve la vasta e pionieristica ricerca che ha determinato la mappatura e il recupero dall’oblio dei campi di internamento allestiti dall’Italia fascista.

Sabato 17 febbraio, ore 20.45, presso l’Auditorium Civico “Città di Borgo San Dalmazzo”, torna a grande richiesta “IO SONO”, della compagnia teatrale “Gli Episodi” di Boves per la regia di Elide Giordanengo. Lo spettacolo, presentato in anteprima assoluta lo scorso novembre in MEMO4345 e andato immediatamente sold out, si basa sulla storia di Gerard Zynger, bambino ebreo internato a Borgo San Dalmazzo. I biglietti gratuiti sono in distribuzione presso l’Ufficio Turistico di Borgo San Dalmazzo.