Bocce: un altro weekend intenso per l’Auxilium Saluzzo

Fine settimana intenso per la Bocciofila Auxilium Saluzzo con risultati alterni. Per la specialità volo, nella A Femminile, nella doppia trasferta in Friuli, vittoria per 15 a 9 contro Cussignacco e sconfitta per 10 a 14 contro Buttrio. Due prestazioni che permettono alla compagine saluzzese di portare a casa quattro punti e di rimanere al terzo posto in classifica.

Nella A maschile arriva la prima vittoria stagionale contro Bocce Mondovì per 14 a 10 nel match che si è giocato domenica 4 febbraio a Niella Tanaro; nell’incontro di sabato 3 febbraio, sconfitta casalinga per 8 a 16 contro la Brb Ivrea. Sabato 10 febbraio, turno casalingo contro i valdostani del Nus. Per il settore giovanile, nel campionato società under 15, fase regionale, successo del team saluzzese per 12 a 2 contro Pertusio; da segnalare l’eccezionale prestazione del giocatore dell’Auxilium Nicolò Buniva, che nel tiro di precisione realizzava 32 punti. Nella specialità petanque, nella A maschile, sconfitta per la compagine saluzzese per 9 a 13 contro la Bocciofila Buschese; sabato 10 febbraio trasferta a Dronero contro la Valle Maira.

