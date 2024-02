Il punto sui Campionati Italiani di aria compressa (Biathlon) e la Coppa Italia Rode (Sci di Fondo)

BIATHLON – AI CAMPIONATI ITALIANI DI ARIA COMPRESSA, ORO PER VIOLA CAMPERI, ARGENTO PER LUCIA DELFINO TRA LE U15, ARGENTO PER LORENZO CRIMALDI TRA GLI U13, ARGENTO PER BEATRICE LAI PER LE U13

Si è conclusa la mattinata di biathlon dedicata ai Campionati Italiani di aria compressa, andata in scena a Brusson, in Valle d’Aosta. Tanti i ragazzi in gara, in una competizione valida anche per il Memorial Gino Saracco. Per quanto concerne il comitato tecnico, il delegato FISI è Enrico Ripamonti, affiancato dal direttore di gara Stefano Saracco e dal

direttore di pista Fausto Revil. In zona poligono decisioni in mano al giudice Nicole Daziano e al direttore Andrea Gens. Ad aprire le danze la categoria Allievi al maschile, sulla distanza di 6 km. Ad imporsi è stato Mauro Ravelli del Fondo Val di Sole, che nonostante le 2 penalità è riuscito a sopravanzare Felix Wolf dell’ASD Anterselva, protagonista di un solo errore. Terzo posto per Walter Landry dello Sci Club Bionaz Oyace, anche lui con una sola penalità al poligono. Ai piedi del podio si ferma il piemontese Nicola Giordano dello sci club Alpi Marittime con quattro errori totali (2+2). Top ten per tre piemontesi: Jonathan Giordano (Alpi Marittime), Gabriele Giordanetto (Vale Stura) e Liam Lisciandrello (Valle Pesio) chiudono rispettivamente in 7ª, 8ª e 10ª posizione. Lorenzo Salvagno (Valle Pesio) chiude al 12° posto a pari merito con Giuseppe Puntel (Monte Coglians). In 19ª piazza si classifica Mario Einaudi (Valle Stura) con sette errori totali (3+4). Gli altri piemontesi chiudono: 26° Andrea Quaranta (Alpi Marittime), 27° Luca Fulcheri (Valle Ellero), 28° Giacomo Maurino (Valle Stura), 37° Joei Lisciandrello (Valle Pesio), 40° Tiago

Ghibaudo (Valle Stura), 51° Pietro Salvatico (Valle Ellero), 53° Thomas Quaranta (Allpi Marittime), 73° Luca Bruna (Valle Stura), 74° Mattia Bagnis (Valle Ellero), Spazio poi alla categoria Allievi al femminile, in pista su un tracciato da 5 km. Qui, la migliore è stata Viola Camperi dell’Entracque Alpi Marittime, impeccabile in piazzola con zero errori. Secondo posto Lucia Delfino dello Sci Club Valle Stura (2 errori), mentre al terzo posto ecco Sara Eisath dell’ASV Ridanna. Ai piedi del podio si ferma Cloe Giordano (Alpi Marittime) con un solo errore (0+1), mentre Lucia Brocchiero (Alpi Marittime), Elena Brocchiero (Alpi Marittime) e Caterina Parola (Valle Stura) chiudono rispettivamente in 6ª, 7ª e 8ª posizione. Top 15 per Sofia Cogoli (Nordico Pragelato) che chiude in 11ª posizione, Giada Grosso Alpi Marittime), 12ª e Gaia Rostan (Nordico Pragelato) che termina la fatica al 13° posto. Vittoria Caffa (Valle Pesio) è 17ª, mentre Giulia Ronchail (Nordico Pragelato) è 24ª. Ludovica Ranieri (Valle Ellero) chiude in 52ª posizione. Tra i Ragazzi al maschile, poi, si correva su 5 km di pista. Senza errori al poligono, la vittoria è andata a Elia Steinkasserer dell’ASD Anterselva, davanti a Lorenzo Crimaldi dell’Entracque Alpi Marittime, anche lui perfetto con la carabina. Terzo posto invece per Alec Urgesi dell’US Dolomitica (1 errore). Matteo Parola (Valle Stura) chiude al 6° posto, mentre Elia Scapin (Alpi Marittime) chiude al 13° posto. 18ª e 19ª posizione per Giovanni Risso e Thomas Audisio, entrmabi dello sci club Alpi Marittime. Gioele Pellegrino è 23°. Gli altri piemontesi hanno così concluso: 30° Nicolò Rosso (Alpi Marittime), 33° Carlo Simon (Valle Stura), 37° Manuel Buttari (Alpi Marittime), 39° Gabriele Siccardi (Valle Stura), 40° Alex Demichelis (Alpi Marittime), 43° Davide Marchisio (Alpi Marittime), 47° Simone Robaldo (Alpi Marittime), 51° Pietro Parola (Valle Stura), 53° Martino Macario (Alpi Marittime), 55° Tommaso Occelli (Valle Stura), 61° Fabio Dutto (Alpi Marittime), 64° Tommaso Merana (Valle Stura), 71° Michele Goletto (Valle Stura). Infine, tra i Ragazzi al femminile, il percorso era impostato su 4 chilometri. Tutto senza errori al poligono il podio di giornata: vince Anna Wolf dell’ASD Anterselva, davanti a Beatrice Lai dell’Entracque Alpi Marittime e Mia Pedevilla dell’ASD Anterselva. Poligonon senza errori per Lucia Macario (Alpi Marittime) che chiude al 7° posto. Più attardate Letizia Dho (Valle Ellero), che chiude al 37° posto, Ludovica Giordanengo (Alpi Marittime), Alice Tomasin (Valle Stura), Maria Dho (Valle Ellero) e Caterina Vivalda (Valle Ellero) chiudono rispettivamente in 40ª 41ª46ª e 50ª posizione.

SCI DI FONDO – COPPA ITALIA RODE: EDOARDO FORNERIS DOMINA LA NORDIC SPRINT TRA GLI U18; GIACOMO BARALE E’ 2° TRA GLI U16

La Coppa Italia Rode va avanti e riparte da Schilpario, in Lombardia, dove oggi era in programma la Nordic Sprint in tecnica classica. Un format tutto da scoprire, già visto nei test a Livigno a inizio stagione, che permette a tutti gli atleti di misurarsi in più batterie,

volte a stabilire i piazzamenti anche nelle posizioni meno nobili della classifica. Un appuntamento assegnato a Schilpario dopo la rinuncia obbligata della località di Gromo, in ragione della mancanza di neve. A seguire l’evento da vicino, lo Sci Club Gromo presieduto da Paolo Morstabilini. Per quanto concerne il comitato tecnico il Delegato tecnico è Ivan Vanzetta, affiancato da Eleonora Orler e dal direttore di gara Paolo Morstabilini. Mattia Gola è il Coordinatore degli eventi di prima fascia. Partendo dagli Under 16 a vincere è stata Alessia Campostrini dello Sci Club Bosco, davanti a Emma Schwitzer dell’Amat Sarntal e Arianna Micheluzzi dello Sci Club Val Biois. 8ª piazza per Chiara Olivero (Valle Maira) e 15ª posizione per Sofia Faggio (Valle Pesio). Al maschile la classifica si compone con Alan Antognoli dello Sporting Livigno, davanti al cuneese Giacomo Barale dello Sci Club Alpi Marittime e Filippo Segala dello Sci Club Bosco. A metà classifica si colloca Leonardo Brondello (Valle Stura) che chiude al 16° posto. Tra gli Under 18 vince Claire Frutaz dello Sci Club Drink su Virginia Cena del VVF Godioz, mentre al terzo posto c’è Silvia Santus dello Sci Club 13 Clusone. 10ª piazza per Aurora Giraudo (Valle Stura), seguita da

Gai Gondolo (Alpi Marittime). Al maschile vittoria per Edoardo Forneris dell’Entracque Alpi Marittime, davanti a Luca Ferrari dell’US Dolomitica e Fabio Restano dello Sci Club

Drink. Siferma al 5° posto il cuneese del centro sportivo Carabinieri, Alessio Romano.

Passando invece agli Under 20, si prende la prima piazza Romina Bachmann dei Carabinieri, su Manuela Salvadori delle Fiamme Oro e Anna Maria Ghiddi dell’Olimpic Lama. 14° posto per Irene Negrin (Prali). Vittoria al maschile per Marco Gaudenzio dello Sci Club Orsago, davanti a Federico Majori dello Sporting Livigno e Tommaso Cuc dei Carabinieri. Tra i senior, è tripletta per l’Esercito: si è presa in scioltezza la vittoria Federica Cassol, staccando Emilie Jeantet e Lucia Isonni, rispettivamente 2ª e 3ª. Il primo posto al maschile è andato infine a Giacomo Gabrielli dell’Esercito, su Giovanni Ticcò e Mattia Armellini, entrambi delle Fiamme Oro. Lorenzo Romano (Carabinieri) si ferma all’8° posto.

