Serie B Femminile – A Cuneo arriva la capolista Ternana, la Freedom FC chiamata all’impresa. Il programma della sedicesima

Fine settimana importante per la Freedom FC che attende al “F.lli Paschiero” la capolista Ternana in un match delicatissimo.

Punti fondamentali in palio per entrambe le squadre con le cuneesi bisognose di avvicinare il sogno salvezza e le rossoverdi in piena lotta per la promozione in Serie A. Favori del pronostico chiaramente a favore della formazione di mister Melillo che può contare sulla verve offensiva di bomber Pirone oltre al mix d’esperienza e gioventù garantiti da Wagner, Sara Tui, Pacioni e Vigliucci.

Proverà a mettere i bastoni tra le ruote a questa corazzata la squadra di coach Ardito che bene ha fatto nell’ultima uscita contro il Chievo Verona. In attesa del primo gol di Martin potrebbe essere la vivacità di Burbassi a creare qualche problema alla retroguardia umbra.

Spera in un’impresa cuneese la Lazio che, comunque, non potrà abbassare la guardia nel match interno contro l’Hellas Verona mentre le due inseguitrici Cesena e Parma si affronteranno per continuare a cullare il sogno promozione: una sconfitta, infatti, allargherebbe forse in modo definitivo la forbice in classifica.

Al centro della classifica spicca lo scontro tra Chievo Verona e Genoa mentre in coda la guerra è serrata. Bologna e Res Women, infatti, cercano l’allungo sulla “zona rossa” nei rispettivi match contro San Marino e Pavia Academy mentre Tavagnacco e Ravenna incroceranno i guantoni contro Brescia ed Arezzo.