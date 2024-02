Una squadra di studenti del Guala seconda in provincia nella gara “Conoscere la Borsa”

La Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, di intesa con CRC Innova, l’Acri e con il Patrocinio del MIM, ha riproposto anche in questo anno scolastico il progetto europeo “Conoscere la Borsa”, alla quale hanno aderito in provincia di Cuneo numerose scuole superiori tra cui gli studenti dell’Istituto Tecnico “Guala” che ha partecipato con 35 squadre e 115 studenti dei corsi Amministrazione finanza e marketing (AFM) diurno e serale, Sistemi informativi aziendali (SIA) e Logistica che si sono misurati a livello europeo con circa 30 mila squadre, per un totale di oltre 100 mila studenti, che per più di tre mesi sono stati impegnati a testare, attraverso una simulazione online, le proprie conoscenze dei mercati finanziari e a sperimentare strategie di investimento.

A ogni squadra è stato assegnato un capitale virtuale di 50 mila euro da investire scegliendo fra quasi 200 titoli quotati nelle principali borse europee: la simulazione si è svolta su un portale web dedicato.

Gli studenti sono stati coordinati dai propri docenti di Economia aziendale e Diritto e hanno ricevuto periodicamente una rassegna stampa di approfondimento e aggiornamento su tematiche economiche, sociali e finanziarie di attualità.

Nei cento giorni di durata del progetto, si sono alternati in vetta alla classifica, complici gli andamenti altalenanti dei mercati, diversi team.

Relativamente al nostro Istituto le squadre con il miglior risultato sono state:

nella classifica Performance il “Team Economy” composto dagli studenti Simone Milanesio, Miguel Mazzotta e Andrea Mocci della classe 5L Logistica

il composto dagli studenti Simone Milanesio, Miguel Mazzotta e Andrea Mocci della classe nella classifica Sostenibilità il team “Planet Holders” composto dagli studenti Antonino Kabashi, Sumit Kumar, Pietro Panero e Alberto Carena della classe 5B Sistemi Informativi aziendali con i docenti referenti Silvana Arlorio e Andrea Sacco. Questa squadra ha anche primeggiato in Italia per gran parte del periodo di gara.

Questi studenti e i loro docenti parteciperanno alla premiazione provinciale che si terrà a Cuneo il prossimo 15 marzo in un evento che si inserisce nel programma del Meeting Nazionale di “Conoscere la Borsa”.

Anche alcuni docenti hanno scelto di partecipare alla speciale competizione nazionale Teacher che ha visto tutti i partecipanti dell’Istituto aumentare sensibilmente il proprio patrimonio virtuale in poco più di tre mesi, dai 53.310 euro della prof.ssa Cagnazzo ai 55.235 euro della prof.ssa Prendin, fino ad arrivare ai 57.196 euro del prof. Sacco che si è classificato primo a livello nazionale nella classifica di sostenibilità.