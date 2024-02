Serie C: la Torres ha ceduto bomber Simone Menabò all’Arzignano Valchiampo

Dalla Sardegna al Veneto. Prosegue l’avventura tra i professionisti per Simone Menabò. Nella prima parte del 2023/2024, l’ex bomber di Fossano e Bra ha vestito la maglia della Torres (Serie C, girone B). Nella giornata di ieri e alla chiusura del calciomercato invernale, è giunta l’ufficialità del suo passaggio ai vicentini dell’Arzignano Valchiampo (Serie C, girone A).

Ecco i comunicati stampa delle rispettive società.

“La Torres comunica di aver ceduto a titolo definitivo all’Arzignano l’attaccante Simone Menabò. Al ragazzo va il ringraziamento per l’impegno profuso e l’in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera“.

“L’ultimo colpo di mercato dell’Arzignano Valchiampo ha il volto di Simone Menabò. Attaccante classe ’98 arriva in gialloceleste a titolo definitivo dalla Torres, firmando fino al 2025 con opzione per la stagione 25/26. Originario di Chivasso, è cresciuto nel settore giovanile granata. A Sassari l’esordio tra i professionisti dopo aver calcato da protagonista i campi di Eccellenza e Serie D. Suo il premio di miglior attaccante nella 10a edizione di D Club, contest ideato dal Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti. Nella stagione 22/23, infatti, con i colori del Bra ha segnato 20 reti in 42 presenze. Con 1 metro e 93 di altezza, è chiamato il gigante piemontese. Ti aspettiamo ad Arzignano, Simone! Benvenuto!“.