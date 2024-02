Monitor dei Distretti del Piemonte: export primi nove mesi 2023

• La Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo registra per i primi nove mesi del

2023 un export di 9,5 miliardi di euro

• I distretti piemontesi, nonostante una lieve contrazione dello 0,5%, si confermano

campioni di crescita rispetto alla media italiana

• Stefano Cappellari, Direttore regionale Piemonte Nord, Valle d’Aosta e Sardegna di

Intesa Sanpaolo: «Il nostro obiettivo è continuare a stimolare ed accompagnare gli

investimenti delle imprese. Le opportunità non mancano, dai bandi del PNRR ai

finanziamenti con garanzie anche ventennali concordate con SACE»

Torino, 2 febbraio 2024 – Il Monitor dei Distretti del Piemonte, curato dalla Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo, registra nei primi nove mesi del 2023 esportazioni pari a quasi 9,5 miliardi di euro, con un aumento di 422 milioni di euro (+4,7%) rispetto al periodo gennaiosettembre 2022. Dopo un primo trimestre di crescita a doppia cifra (+11,8%) e un secondo trimestre di crescita più contenuta (+3,5%), il terzo trimestre ha segnato una leggera contrazione (-0,5%).

Il dato esprime una battuta d’arresto fisiologica, che risente soprattutto del rallentamento della domanda internazionale.

I distretti piemontesi hanno tuttavia superato la media di crescita dei distretti italiani, sia nei primi nove mesi (+4,7% vs +0,4%) sia nel solo terzo trimestre (-0,5% vs -3,7%), grazie alla specializzazione produttiva e ad una forte capacità competitiva, in grado di mitigare gli effetti del raffreddamento del commercio mondiale.

I dati di export dei primi nove mesi del 2023, misurati a prezzi correnti, evidenziano un andamento positivo dei distretti piemontesi per tutti i settori di specializzazione: moda (+9,1%), meccanica (+4,1%) e agro-alimentare (+2%).

Dall’analisi per singolo distretto, emerge un quadro positivo: nei primi nove mesi del 2023 sono in crescita 8 distretti su 12. Fanno eccezione il piccolo distretto dei Casalinghi di Omegna, Nocciola e frutta piemontese, Rubinetteria e valvolame di Cusio-Valsesia e Vini di Langhe, Roero e Monferrato. Si sono distinti per una crescita a doppia cifra, invece, il Riso di Vercelli (+29,1%), le Macchine utensili e robot industriali di Torino (+24,1%) e le Macchine tessili di Biella (+15,5%).

L’andamento delle esportazioni distrettuali piemontesi verso i nuovi mercati risulta ottimo

(+9,4%), trainato da Cina, Turchia, Messico, Arabia Saudita e Romania, e buono quello verso i mercati maturi (+2,5%), con Irlanda, Regno Unito e Francia in testa.

Nel complesso, i due poli tecnologici piemontesi hanno chiuso il periodo gennaio-settembre 2023 con l’export in calo di 218 milioni (-11,7%), ma con andamenti molto diversi tra loro. Per il Polo ICT di Torino le esportazioni nei primi nove mesi del 2023 risultano in aumento dell’11,9%, per 2 un importo complessivo di 73 milioni di euro, grazie ad un buon risultato in tutti i trimestri: +17,1% nel primo, +13,6% nel secondo e +5,2% nel terzo. Per il Polo aerospaziale del Piemonte, invece, le esportazioni nei primi nove mesi del 2023 risultano in calo del 23,3%, per 291 milioni di euro. I trimestri hanno avuto andamenti molto differenziati: -62,9% nel primo, +72,9% nel secondo e – 58,4% nel terzo, secondo un andamento altalenante tipico di un settore condizionato dalle grandi commesse.

Stefano Cappellari, Direttore eregionale Piemonte Nord, Valle d’Aosta e Sardegna di Intesa

Sanpaolo, commenta: «La capacità competitiva dei distretti piemontesi emerge anche in un trimestre di generale rallentamento dell’export. Da parte nostra, continuiamo a stimolare gli investimenti delle imprese, accompagnandole verso le opportunità disponibili, come i bandi del PNRR e i finanziamenti con garanzie anche ventennali concordate con SACE. La tipica organizzazione per filiere della nostra Regione è in grado, tra l’altro, di agevolare anche le piccole aziende nell’accesso al credito».