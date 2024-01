Secondo episodio di “Power Play“, la nuova rubrica di Ideawebtv interamente dedicata alle squadre di futsal della nostra provincia. Ogni settimana faremo il punto, dalla Serie A2 Élite alla Serie D, analizzando il cammino delle squadre della Granda. Nell’ultimo turno, tra lunedì e martedì, sono tornate anche in campo le formazioni di C2.

SERIE A2 ÉLITE

Elledì FC – Altovicentino Futsal 6-3

La formazione giallo-nera dell’Elledì FC, dopo i due ko tra campionato e coppa, ha bisogno dei 3 punti per rilanciarsi in classifica e, soprattutto, rimanere incollata alla zona play-off. Contro l’Altovicentino Futsal, i ragazzi di Giuliano rispondono presente all’appuntamento. Se il primo tempo (chiuso sul 3-3) istaura qualche dubbio nella testa di Oanea e compagni, nella seconda frazione cambia il canovaccio e le 3 reti consecutive valgono il successo. A decidere l’incontro con i veneti sono le doppiette di Miguel Leon e Sandri e i sigilli di Vincenti e Cerbone. Super prestazione del vicecapitano dell’Elledì FC, Nicolò Sandri, che non metteva a segno 2 gol nella stessa partita dalla seconda giornata di campionato (14 ottobre).

Il team del presidente Lamberti fa, ancora una volta, vedere tutto il suo ventaglio di soluzioni in fase offensiva. Con 72 reti in 16 uscite (4.5 di media) è il 4° attacco del Girone A di Serie A2 Élite.

L’Elledì FC non scenderà in campo nel prossimo week-end per la pausa Nazionale, prossimo appuntamento rimandato quindi a sabato 10 gennaio: trasferta veneta con il Città di Mestre C5.

LA CLASSIFICA DI A2 ÉLITE (GIRONE A): Vinumitaly Petrarca 36, Pordenone 35, Sporting Altamarca 32, Leonardo 29, CDM Futsal 28, Elledì FC 28, Saints Pagnano 22, Lecco C5 22, Città di Mestre C5 20, Fenice Venezia Mestre 18, Modena Cavezzo Futsal 17, Altovicentino Futsal 4, Nuova Comauto Pistoia 0.

SERIE C1

Torino Futsal – Bra 2-0

Polisportiva Pasta – Giovanile Centallo 2006 4-6

Futsal Savigliano – Sermig 1-6

I braidesi, dopo 3 vittorie sul campo in fila, rallentano la propria corsa con un 2-0 esterno allo Sporting Village di La Cassa con l’Academy Torino Futsal. Le marcature dei classe 2003 Pepè e Fiorino operano uno sgambetto ai giallo-rossi. Grazie però al 7-1 maturato nel girone di andata, a Caramagna Piemonte, il Bra oltre i 3 punti di vantaggio sui torinesi mantiene lo scontro diretto. La squadra di Bertello ora attende anche l’esito del ricorso presentato dell’Academy Rosta C5 relativo alla seconda giornata di ritorno.

Solo buone notizie invece in casa Centallo. La trasferta con la Polisportiva Pasta poteva presentare più di un rischio, ma Hichri e compagni non sbagliano e conquistano il 13° successo stagionale (su 15 partite giocate). La tripletta del tunisino e le singole di Boniello, Richichi e Cobaj permettono ai cuneesi di vincere 4-6 e di consolidare la prima piazza del girone unico di C1. Hichri e Boniello, grazie alle loro gioie personali, raggiungono con 15 gol Covino in vetta alla classifica dei top scorer del campionato. Oltre i risultati maturati sul rettangolo di gioco anche grande felicità per mister Igor Bosio che diventa selezionatore della Rappresentativa Piemonte-Valle d’Aosta Under 19.

Il Sermig continua a essere un tabù per la Futsal Savigliano e l’1-6 del PalaMarenco lo conferma. Il primo tempo, terminato con le squadre appaiate sull’1-1 grazie al mancino di Mantino, sembra poter invertire la tendenza, ma dopo il giro di boa i sabaudi prendo le redini del match e non le lasciano più fino all’ultima sirena. La Futsal Savigliano ora scivola a -4 dal secondo gradino podio e deve prestare attenzione alle dirette inseguitrici.

Nonostante gli stop di Bra e Futsal Savigliano, le 3 cuneesi rimangono tra le prime cinque della classe.

Sguardo rivolto verso la prossima giornata, la terza di ritorno: spicca Bra-Top Five, torna a casa anche la Giovanile Centallo 2006 che sfida la Polisportiva Druento, unica trasferta per la Futsal Savigliano nella tana dell’Aurora Nichelino.

LA CLASSIFICA DI C1: Giovanile Centallo 2006 34, Sermig 30, Futsal Savigliano 26, Polisportiva Pasta 23, Bra 21, Top Five 20, Academy Torino Futsal 18, Academy Rosta C5 17, CUS Piemonte Orientale 17, Polisportiva Druento 9, Aurora Nichelino 5, San Remo 72 3.

SERIE C2

Albese – ITAR Futsal 1-9

Sporting Orbassano – Futsal Busca 1-6

Area Calcio Alba Roero – Gear Fucsia Nizza 0-4

La lunghissima pausa che divide il girone d’andata da quello decisivo di ritorno del secondo campionato regionale è andata in archivio.

Nessuna sorpresa nel derby tra Albese e ITAR Futsal. L’1-9 finale evidenzia la differenza delle due squadre in questo momento con gli albesi fanalino di coda con appena un punto. I fossanesi, a segno con Dotto (2), Morano (2), Paolo Bergia (2), Luca Bergia, Vada e Pietchaki Goncalves, rimangono in scia della testa del Girone B di C2: ora la capolista Absolute S.g. La Loggia (sconfitta a Poirino) è a 3 lunghezze. La rete della bandiera dell’Albese è di Montaldo, primo centro per lui.

La Futsal Busca, alla seconda stagione in C2, allontana la penultima piazza grazie al successo esterno per 1-6 con lo Sporting Orbassano. De Angelis sale in cattedra con il suo primo tris stagionale, gli fanno eco Rinaudo, Fiorentino e Francesco Lleshi. I buschesi ritrovano i 3 punti dopo più di 3 mesi (9 ottobre con l’Albese) e sognano una seconda parte di stagione scoppiettante.

Nel posticipo astigiano con la Gear Fucsia Nizza niente da fare per l’Area Calcio Alba Roero. I nicesi fanno valere la loro classifica (momentaneamente terzi) e con Cotza, Zitouni, Rivetti e Passarino condannano gli albesi alla prima sconfitta del 2024. Grazie a un ottimo finale della prima parte di campionato, l’Area Calcio Alba Roero mantiene aperto ancora ogni discorso.

Nel prossimo turno altro derby della Granda tra Futsal Busca e Albese, l’ITAR Futsal ospita a Fossano l’Onnisport e l’Area Calcio Alba Roero va a casa della capolista.

LA CLASSIFICA DI C2 (GIRONE B): Absolute S.g. La Loggia 24, Polisportiva Libertas Antignano 22, Gear Fucsia Nizza 22, ITAR Futsal 21, Onnisport Club 15, Area Calcio Alba Roero 13, Lenci Poirino Onlus 11, Futsal Busca 9, Sporting Orbassano 3, Albese 1*

*un punto di penalizzazione