Serie B Femminile – Freedom FC, che peccato! Il Chievo Verona passa al “Paschiero”. In vetta restano sole Lazio e Ternana

Occasione sprecata per la Freedom FC del nuovo tecnico Michele Ardito che al “F.lli Paschiero” va vicino all’impresa contro il Chievo Verona.

Le scaligere, infatti, passano per 0-1 grazie alla rete di Poli ma vengono graziate da una traversa centrata da Burbassi e, nel finale, da Mellano che calcia alto un penalty assegnato dal direttore di gara a pochi istanti dal triplice fischio. Ottime, comunque, le impressioni dopo la prima uscita di Ardito sulla panchina cuneese con una squadra che ha mostrato positività in fase offensiva dinnanzi ad una squadra solida come quella veronese.

Va alla Lazio il big match di giornata sul campo del Parma con il gol di Moraca a consegnare i tre punti alla squadra biancoceleste. Resta in vetta anche la Ternana che fatica più del previsto per avere la meglio del San Marino Academy, finito ko per 1-0 a causa del gol di Pirone. Dilaga il Cesena sul campo dell’Hellas Verona mentre il Genoa esce sconfitto sul terreno di gioco della Res Women per 4-3. Stesso risultato nel match tra Brescia e Pavia Academy con le rondinelle capaci di ribaltare il netto svantaggio iniziale. Vittoria esterna del Bologna sul terreno di gioco dell’Arezzo per 0-2 mentre termina 2-2 la sfida salvezza tra Ravenna e Tavagnacco.