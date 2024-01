Hockey Indoor, Serie A Elite M e F: medaglia di bronzo per l’HC Bra e l’HF Lorenzoni

Due terzi posti, per le formazioni braidesi.

Nell’ultimo atto della Serie A Elite M e F Indoor, disputatosi nel fine settimana a Prato (in Toscana) l’HC Bra e l’HF Lorenzoni si sono messe al collo la medaglia di bronzo, ma andiamo con ordine.

Nelle semifinali del sabato, l’HC Bra è stato battuto di misura dal Bondeno (3-4) dopo essere stato addirittura in vantaggio per 3-0. Reti giallonere siglate da Chiesa, Lorenzo Padovani e Koshelenko.

Le neroturchesi, invece, sono state sconfitte (nel derby piemontese) da Torino Universitaria per 7-3 (timbri braidesi di Anania, Piccolo, Di Blasi).

Nelle finali per il 3° e 4° posto (domenica) vittorie per l’HC Bra (1-4 sul Bonomi grazie alla doppietta di Chiesa e ai gol di Koshelenko e Lorenzo Padovani) e per l’HF Lorenzoni (1-4 al Cus Padova).

Campioni d’Italia l’HP Valchisone (in campo maschile) e l’HP Milano (in campo femminile).

Francesco Padovani (HC Bra) premiato come miglior portiere della manifestazione.