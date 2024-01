Calcio a 5 Serie C1: Centallo non si ferma, ko Savigliano e Bra

Tredicesima giornata per la Serie C1 di Calcio a 5. Venerdì sera in chiaroscuro per le formazioni della Granda: sorride ancora e continua la propria marcia in vetta il Centallo che piega 4-6 a domicilio il Pasta. Rossoblu che passano grazie alla tripletta di Hichri ed ai gol di Richichi, Boniello e Cobaj (ai padroni di casa non bastano Arcella, Bussetti, Minchillo e Licciardi).

Squadra di Bosio che sale a quota 34, tenendo il +4 sul Sermig secondo ed uscito vittorioso dal big match con il Futsal Savigliano: niente da fare per la formazione di mister Lupo che si inchina 1-6. Decisivo Torazza con una tripletta, a segno anche Cantone, Rosano e Pistone (per rossoblu in gol il solo Mantino).

Ko anche il Bra (21) che scivola sul campo dell’Academy Torino: a Bruino è 2-0 in virtù dei centri di Pepé e Fiorino. Preziosi successi intanto di Rosta e CUS Piemonte Orientale: a Piossasco termina 6-5, con i locali che la spuntano sudando grazie alle reti di Palma, Corda Rugna (doppietta), Mirisola, Gillio e Cipriani (dall’altra parte sul tabellino Cirillo, Manzari, Fede, Arcella e Seminara); netta affermazione invece per i novaresi contro il fanalino di coda San Remo 72: le doppiette di Salinitro e Bono, i gol di Haxhia Jahja, Vacchi e Semenzato, firmano il 7-2 di Granozzo con Monticello.

Oggi (alle 14.30) chiude il programma la sfida fra Top Five ed Aurora Nichelino.

CALCIO A 5 SERIE C1 – I RISULTATI DELLA TREDICESIMA GIORNATA

Academy Torino Futsal-Bra 2-0

CUS Piemonte Orientale-San Remo 72 7-2

Polisportiva Pasta-Centallo 4-6

Academy Rosta-Polisportiva Druento 6-5

Futsal Savigliano-Sermig 1-6

Top Five-Aurora Nichelino sabato 27/01 ore 14.30

CLASSIFICA

Centallo 34, Sermig 30, Futsal Savigliano 26, Polisportiva Pata 23, Bra 21, Academy Torino Futsal 18, Top Five 17*, Academy Rosta 17, CUS Piemonte Orientale 17, Druento 9, Aurora Nichelino 5*, San Remo 72.

*una partita in meno