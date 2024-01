Dall’Unione del Cebano tre fiere rappresentative del territorio sul portale “Fieramente Piemonte”

Mostra del Fungo di Ceva, Fiera del Tartufo nero di Scagnello e Sagra della Lela di Castellino Tanaro: sono questi i tre appuntamenti che entrano a far parte di “Fieramente in Piemonte, piccole sagre grandi prodotti”, il progetto di Regione e Visit Piemonte, per la promozione delle fiere e delle sagre enogastronomiche locali.

“L’iniziativa – spiega il sindaco di Ceva Vincenzo Bezzone, presidente dell’Unione montana delle Valli Mongia e Cevetta Langa Cebana Alta Valle Bormida – evidenzia le proposte enogastronomiche, promuovendole a livello regionale e nazionale attraverso un portale unico piemontese. Per rientrare nel progetto era necessario avere dei requisiti particolari – prosegue Bezzone -, come per esempio essere un evento veramente rappresentative del territorio, strettamente legato ai prodotti tipici o a km zero e comunque legati a prodotti agricoli o trasformati ma assolutamente tipici di quel comune. Altra caratteristica indispensabile, essere fiere cadenzate in un momento preciso dell’anno. L’ente montano ha raccolto le proposte di tutti i venti comuni che ne fanno parte e presentato agli uffici regionali il dossier delle fiere”.

“Tra queste – prosegue Bezzone – sono state ritenute idonee per rientrare in “Fieramente Piemonte” la Mostra del fungo di Ceva, la Fiera del Tartufo nero di Scagnello e la Sagra della Lela di Castellino Tanaro. Un’ottima occasione per promuovere tutte le nostre vallate con le loro tante peculiarità, dal paesaggio, alla cultura alle produzioni più tipiche. Un censimento a livello piemontese – conclude il presidente dell’Unione Montana del Cebano, Vincenzo Bezzone – che conferisce visibilità ed aggiunge valore alle nostre vallate, importante volano turistico ed economico”.