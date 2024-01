Power Play, la rubrica sul futsal cuneese – Episodio 1: saluta la Coppa Italia l’Elledì FC, pioggia di gol in C1

Primo episodio di “Power Play“, la nuova rubrica di Ideawebtv interamente dedicata alle squadre di futsal della nostra provincia. Ogni settimana faremo il punto, dalla Serie A2 Élite alla Serie D, analizzando il cammino delle squadre della Granda. In attesa della ripresa di tutti i campionati, questa settimana ci concentriamo su A2 e C1.

SERIE A2 ÉLITE

CDM Futsal – Elledì FC 6-2

Sporting Altamarca – Elledì FC 6-4

L’Elledì FC, squadra che milita nel secondo campionato nazionale di Serie A2 Élite, deve fare i conti, tra campionato e Coppa Italia, con due trasferte ostiche e incappa in una doppia sconfitta che dà però risposte non del tutto negative. Ma andiamo con ordine. Nell’anticipo del 16° turno, gli uomini di Giuliano, sul parquet di Campo Ligure con la CDM Futsal, reggono per buoni tre quarti di gara, ma crollano nel finale e chiudono sotto 6-2. Sono fatali per i giallo-neri gli ultimi minuti con il portiere di movimento, che inevitabilmente li espone a rischi importanti. Non bastano le reti di Miguel Leon e Cerbone, migliori marcatori del sodalizio di Dario Lamberti.

Appena 4 giorni dopo, Sandri e compagni devono “ripreparare le valigie” per una nuova gara esterna con lo Sporting Altamarca, questa volta in palio non ci sono i 3 punti, ma un posto tra le migliori 8 di Coppa Italia. Il match del PalaMaser è spettacolo puro ma, ancora una volta nelle ultime battute, i trevisani sono più cinici e archiviano pratica e passaggio del turno. Lo scarto finale di appena due lunghezze (a segno Cerbone con una doppietta, Miguel Leon e Sandri) e l’atteggiamento tattico certificano però una crescita importante. Sullo stesso parquet veneto, meno di un mese fa in campionato, i veneti trionfarono 8-2.

L’Elledì FC dopo il back to back esterno tornerà a Caramagna Piemonte, sabato 27 gennaio, e troverà l’Altovicentino Futsal nella diciassettesima giornata di campionato.

LA CLASSIFICA DI A2 ÉLITE (GIRONE A): Vinumitaly Petrarca 35 punti, Pordenone 30, Sporting Altamarca 29, Leonardo 26, CDM Futsal 25, Elledì FC 25, Lecco 22, Saints Pagnano 21, Città di Mestre C5 20, Fenice Venezia Mestre 18, Modena Cavezzo Futsal 17, Altovicentino Futsal 4, Nuova Comauto Pistoia 0.

SERIE C1

Bra – Rosta 5-3

Giovanile Centallo 2006 – CUS Piemonte Orientale 15-3

San Remo 72 – Futsal Savigliano 1-3

Ritorna, dopo la pausa tra girone di andata e quello di ritorno, la Serie C1, il massimo campionato regionale con le tre cuneesi che continuano ad occupare i piani con vista della graduatoria.

Il Bra di Bertello centra la terza vittoria consecutiva (la sesta della stagione) con il Rosta in una serata dove gli ospiti sono andati anche in vantaggio di 2 nella prima frazione. Il poker di Solavagione, che sale a 14 centri, e il sigillo di Gerlotto archiviano però abbondantemente la pratica. I 3 punti conquistati consentono ai braidesi di allungare di 4 sul Top Five (sconfitto dal Sermig) e di consolidare così la quinta piazza. Dopo 12 uscite sono appena 31 le marcature concesse agli avversari, cifre che valgono per i giallo-rossi il primato di miglior retroguardia della competizione.

Il Centallo, in campo con il CUS Piemonte Orientale, non ha nessuna difficoltà a riprendere dopo lo stop natalizio e lo fa con la stessa abbondanza con cui era andato in vacanza. La vetta del girone unico di Serie C1 è più che mai al sicuro (+4 sul Sermig), così come è fuori discussione il discorso sul migliore attacco. Con le 15 rifilate ai vercellesi, la media-gol a gara della squadra di Bosio è esattamente di 6 ogni 4 minuti. A livello individuale spiccano i 4 gol di Boniello e Hichri, la tripletta di Cobaj e le singole di Scordino, Guida, Delija e Richichi.

Riprendere in trasferta, anche se dall’altra parte c’è il fanalino di coda, può sempre comportare delle insidie. Va però oltre a tutto e si impone 1-3 la Futsal Savigliano, nel posticipo, sul rettangolo del San Remo 72. Inizia il 2024 portandosi a casa la sfera Greco. Il classe 1998 saviglianese scrive 3 volte il proprio nome sul tabellino dei marcatori. Non basta la rete di Zullo del momentaneo pareggio ai padroni di casa. Con la stagione che sta per entrare nella fase calda, Savigliano si conferma la terza forza del campionato con uno sguardo verso chi la precede (Sermig a +1).

Nella prossima giornata trasferte per Bra e Centallo, rispettivamente con Torino Futsal e Polisportiva Pasta. Torna al PalaMarenco la Futsal Savigliano con il Sermig, in un duello ad alta quota che vale il secondo gradino del podio.

LA CLASSIFICA DI C1: Giovanile Centallo 2006 31, Sermig 27, Futsal Savigliano 26, Polisportiva Pasta 23, Bra 21, Top Five 17, Torino Futsal 15, Academy Rosta C5 14, CUS Piemonte Orientale 14, Polisportiva Druento 9, Aurora Nichelino 5, San Remo 72 3.