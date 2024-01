“La dietologia è una scienza non una moda” Giorgio Calabrese alla fondazione Mirafiore

Per il ciclo del Laboratorio di Resistenza permanente sabato 3 febbraio alle 18.30 sarà la volta di Giorgio Calabrese, medico e dietologo per eccellenza, ospite di numerose trasmissioni televisive (TG2 Salute, Medicina 33, Porta a Porta, Uno Mattina e tanti altri) nelle quali si presenta sempre come un nutrizionista equilibrato, mai estremista, consapevole dei tempi in cui viviamo e nemico giurato delle mode alimentari che di tanto in tanto salgono alla ribalta.

Alla Fondazione Mirafiore terrà non a caso una lezione dal titolo “La dietologia è una scienza, non una moda”. In più occasioni, infatti Calabrese di è schierato contro le mode in fatto di dieta e nutrizione, dichiatando che non sono accettabili e perseguibili. Nota, ad esempio, è la sua battaglia contro la demonizzazione dell’olio di palma sino a diventare uno dei pochi paladini schierati a favore del grasso tropicale.

Un’occasione, insomma, per portarsi a casa una serie di consigli utili da seguire in fatto di cibo.

L’appuntamento con la Fondazione Mirafiore, questa settimana è doppio.

Domenica 4 febbraio alle ore 16.30, l’Associazione Realtà Debora Mancini inaugura la rassegna teatrale gratuita che la Fondazione ogni anno organizza e dedica ai bambini e alle famiglie. Lo spettacolo che sarà messo in scena è “Orecchie a ventaglio – per viaggiare nel mondo”: un viaggio magico in un universo musicale ricco e travolgente. Le cellule ritmiche e melodiche nascono, si intrecciano, percuotono e percorrono i corpi per arrivare all’anima. Con le orecchie si può viaggiare nel mondo e guardare i boschi e i luoghi strani.

Con Arsène Duevi alla voce, chitarra, campana, tamburo parlante, castagnette, tamburi ad acqua, gakogoue. E Daniele Longo alle tastiere, voce, cajon, tank drum, piccole percussioni.

La partecipazione agli eventi è gratuita, ma per garantire il rispetto delle norme di sicurezza è obbligatoria la prenotazione tramite il sito www.fondazionemirafiore.it