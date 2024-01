Volley A1/F: Pinerolo-Vallefoglia apre il weekend. Cuneo-Bergamo scontro salvezza

Quarta giornata di ritorno nella Serie A1 Tigotà, che precede le prime sfide ad eliminazione diretta della stagione, i Quarti di Coppa Italia Frecciarossa in programma mercoledì 24 gennaio.

Una sola gara nell’anticipo del sabato. In onda su Rai Sport dalle 20.30, la Wash4Green Pinerolo proverà a riprendersi il sesto posto sottrattole dalla Megabox Ond. Savio Vallefoglia nello scontro diretto del Pala Bus Company. Due squadre in momenti opposti: quattro successi nelle ultime cinque per le biancoverdi, quattro sconfitte nel medesimo lasso di tempo per le pinelle.

Trasferta domenicale nella Capitale per la Prosecco Doc Imoco Conegliano, che fa visita all’Aeroitalia Smi Roma in un Palazzetto dello Sport di Viale Tiziano che si preannuncia infuocato, mentre sarà un emozionante derby del Ticino quello tra l’Igor Gorgonzola Novara e la UYBA Volley Busto Arsizio. Il Bisonte Firenze proverà a proseguire il suo buon momento ospitando a Palazzo Wanny l’Itas Trentino di coach Mazzanti, ancora ultima con 4 punti, mentre in ottica salvezza confronto ad alta tensione tra la Honda Olivero S.Bernardo Cuneo e Volley Bergamo 1991, separate da un punto.

Due i posticipi serali. Su Sky Sport Uno, Arena e NOW, la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 ospita alle 19.30 l’Allianz Vero Volley Milano nella seconda casa del Pala Gianni Asti di Torino, per un match importante che godrà di un’atmosfera unica. Alle 21, la giornata si chiude con la TrasportiPesanti Casalmaggiore, in cerca di conferme per uscire dalla zona retrocessione, contro la Savino Del Bene Scandicci, reduce dalla bellissima vittoria contro le campionesse del mondo dell’Eczacibasi.