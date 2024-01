Rassegna teatrale per i bambini e le famiglie dal 4 febbraio al 3 marzo

Tutti gli anni la Fondazione Mirafiore dedica, ai bambini e alle famiglie, una rassegna teatrale gratuita che coinvolge diverse compagnie professioniste provenienti da ogni parte d’Italia. Gli spettacoli si svolgono nel teatro della Fondazione la domenica pomeriggio alle ore 16:30; la proposta abbraccia tutti i generi e le forme espressive: dalla clownerie alla fiaba musicale, dallo spettacolo di narrazione con musica dal vivo al teatro di figura, dalla fiaba al circo. Un’occasione per trascorrere un pomeriggio a teatro e far scoprire anche ai piccoli spettatori la bellezza delle esibizioni dal vivo.

Saranno 5 le domeniche pomeriggio che la Fondazione dedicherà agli spettacoli teatrali per bambini e famiglie e quest’anno con una novità: l’ultimo dei cinque appuntamenti, in programma per domenica 3marzo , è particolarmente indicato ai ragazzi dagli 11 anni in su e agli adulti. Visto il successo delle tre lezioni di filosofia tenute lo scorso anno da Matteo Saudino, in arte Barbasophia, la Fondazione ha deciso di dedicargli un incontro pomeridiano in cui il Professore torinese racconterà l’utile inutilità della filosofia.

Sarà l’Associazione Realtà Debora Mancini a dare il via alla rassegna teatrale 2024 con lo spettacolo “Orecchie a ventaglio – per viaggiare nel mondo”, in scena nel teatro della Fondazione domenica 4 febbraio alle ore 16:30.

Un viaggio magico in un universo musicale ricco e travolgente. Le cellule ritmiche e melodiche nascono, si intrecciano, percuotono e percorrono i corpi per arrivare all’anima. Con le orecchie si può viaggiare nel mondo e guardare i boschi e i luoghi strani.

Per bambini dai 5 anni in su.

Si prosegue domenica 11 febbraio con uno spettacolo prodotto dalla Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani di Torino “Luna delle mie brame” di e con Giorgia Goldini.

Uno spettacolo che affronta in una maniera bizzarra il mondo delle fiabe e delle favole, che mette in scena in modo spiazzante i personaggi delle storie più popolari.

Per bambini dai 5 anni in su.

Domenica 18 febbraio sarà la volta della compagnia teatrale di Trento I Teatri Soffiati e del loro spettacolo “Fagioli” basato sulla celebre fiaba inglese “Jack e il fagiolo magico” tra continui, improvvisi e spassosi cambi di ruolo, musiche, canti, piccole magie e clownerie.

Per bambini dai 5 anni in su.

La rassegna teatrale prosegue con uno spettacolo di burattini della compagnia C’è un asino che vola che metterà in scena, domenica 25 febbraio, “La fiaba di Re Orcone e la magica pozione”.

È la è la storia di Carlotta e Carletto due bambini, che minacciati dal perfido Re Orcone, sono costretti a rifugiarsi nel bosco per sfuggire al suo pentolone.

Per bambini dai 5 anni in su.

Le domeniche pomeriggio dedicate alle famiglie si concluderanno domenica 3 marzo, sempre alle ore 16:30, con Matteo Saudino (in arte Barbasophia) con cui scopriremo l’utile inutilità della filosofia. La filosofia risulta una disciplina utile proprio perché non serve praticamente ad ottenere nulla di specifico e di tangibile ma arricchisce e abbellisce l’esistenza umana, rendendola più degna d’essere vissuta.

Per ragazzi e adulti.

Tutti gli spettacoli proposti sono ad ingresso gratuito. Sarà necessario prenotare i posti sul sito: www.fondazionemirafiore.it

Prima e dopo lo spettacolo sarà inoltre possibile consumare la merenda a cura dell’Osteria Disguido.

Programma degli spettacoli:

Domenica 4 febbraio, ore 16:30 , Associazione Realtà Debora Mancini in “Orecchie a ventaglio – per viaggiare nel mondo”

ore , Associazione Realtà Debora Mancini in “Orecchie a ventaglio – per viaggiare nel mondo” Domenica 11 febbraio , ore 16:30 , Fondazione TRG in “Luna delle mie brame”

, ore , Fondazione TRG in “Luna delle mie brame” Domenica 18 febbraio , ore 16:30 , I Teatri Soffiati in “Fagioli”

, ore , I Teatri Soffiati in “Fagioli” Domenica 25 febbraio, ore 16:30, C’è un asino che vola in “La fiaba di Re Orcone e la magica pozione”

Domenica 3 marzo, ore 16:30, Matteo Saudino in “L’utile inutilità della filosofia”