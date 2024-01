A.M.T. Air Service: innovazione dialogo, ascolto e tanta passione

«Abbiamo raccolto le sfide di questo nuo­vo anno, cercando soluzioni innovative da proporre sul mercato e trovando tecnologie e avanguardie che riteniamo possano aiutarci a migliorare sempre. Grazie all’e­sperienza di questi anni abbiamo capito che solo le aziende con mentalità aperta possono diventare più competitive sul mercato», sottolineano Bruno Bongiovanni, la mo­­glie Ti­ziana e la figlia Rober­ta, titolari di A.M.T. Air Service abbreviazione di Assistenza Manu­tenzione Te­cnologich con sede a Po­capaglia.

«La nostra azienda», sottolinea Bruno Bongiovanni è stata fondata agli inizi degli anni ’80 e si è subito specializzata in compressori rotativi e alternativi, a pistoni, motocompressori, elettrocompressori, compressori oil free e ad alta pressione; dimensionamento e realizzazioni impianti trattamento aria, pom­pe per vuoto, essiccatori e soffianti. Mol­­te sono le evoluzioni che ci hanno caratterizzato a riprova che l’intuizione avuta, grazie al nostro costante impegno, si è concretizzata».



La storia di A.M.T. Air Service è frutto della sua passione…

«Quando terminai il servizio di leva, andai a lavorare alla Ferrero, il colosso dolciario albese, ma il mio temperamento dopo qualche anno mi ha guidato nell’intraprendere un viaggio verso la professione come autonomo. La mia decisione non è stata facile e inizialmente non completamente condivisa da mio suocero, dipendente Ferrero e mia moglie. Io però non mi sono arreso e rimboccandomi le maniche ho piano piano cominciato la mia strada, iniziando con il riparare i cric nelle officine e seguendo un corso da frigorista ad Alessandria che si è rivelato basilare per la mia professione. Poi mi sono avvicinato al mondo dell’aria compressa, ai compressori e selezionando le aziende più qualificate in quest’ambito mi sono formato anche in questo caso frequentando corsi altamente specializzati che mi hanno permesso di costruire direttamente impianti. Nel tempo specializzazione e formazione sono andate di pari passo, ma soprattutto mi hanno consentito, grazie anche all’e­sperienza maturata, di raggiungere e riuscire a soddisfare un crescente numero di clienti».



Evoluzioni che hanno riguardato anche la sede…

«Si. Le lavorazioni nel tempo hanno richiesto spazi sempre più ampi e nella continua ricerca di crescita, dopo la prima sede ad Alba, poi a Mon­ticello in frazione Casà, ci siamo trasferiti a Pocapaglia, su una superficie di oltre 1.200 metriquadrati. A.M.T. Air Ser­vice, grazie ad un team specializzato si impegna nell’ottica di un adeguamento fortemente ricercato nell’ambito dell’innovazione tecnologica. E lo applica attraverso l’uso di macchinari sem­pre più moderni e sofisticati. Tanti passi in avanti che ci hanno garantito esperienza, oltre alla possibilità di trovare partner sicuri e affidabili per offrire al cliente esclusivamente il top di gamma presente sul mercato. Inoltre, l’u­tilizzo, di ricambi originali ci con­sente di garantire continuità delle prestazioni nel tempo, merito anche di uno staff efficiente e qualificato nel­l’assistenza e nelle riparazioni».



Nell’ampia gamma dei vostri ser­vizi, signor Bru­no, oggi vi siete specializzati anche in ambiti piuttosto d’avanguardia, vero?

«Assolutamente sì. Essendo specialisti nel trattamento del­­l’aria, siamo spesso chiamati a intervenire per essiccatori, refrigeratori e anche con generatori di a­zoto che sono macchinari in grado di separare l’azoto dall’aria compressa a membrana e PSA. L’uso dell’azoto è richiesto in innumerevoli applicazioni industriali e professionali quali taglio laser, birrifici, ambiti agroalimentari, stampa 3D e produzione di batterie agli ioni di litio. Effettuiamo, inoltre per prassi, l’intervento sia per i privati sia per le imprese, entro 8 ore dalla chiamata, oltre a garantire il servizio as­sistenza esteso su compressori di tutte le marche, e a essere disponibili per preventivi e sopralluoghi gratuiti. Siamo da anni specializzati nel campo della climatizzazione grazie alla commercializzazione di prodotti per il condizionamento dell’aria e soprattutto qualificati in quanto offriamo soluzioni originali, esclusive e competitive. Spa­ziamo dai climatizzatori per uso residenziale alle soluzioni per la climatizzazione commerciale-industriale. Il parterre dei nostri clienti è vario: seguiamo aziende con compressori anche da 300 cavalli e siamo concessionari Wor­thington per la provincia di Asti e Cuneo, sino alle Aziende Ospedaliere delle province di Cuneo e Torino per le quali effettuiamo continue manutenzioni. Il nostro raggio di azione resta il Piemonte con incursioni anche ad Aosta e in alcune zone della Liguria. Occorre sottolineare che collaboriamo con i migliori marchi del settore: Worthington, MTA, Becker, AirNet, Robu­schi, Lg, Pneumatech e Systemair».

A.M.T. Air Service è un’impresa famigliare con prospettive di crescita allargate che si avvale anche di collaborazioni esterne…

«In azienda al mio fianco ci sono mia moglie Tiziana e mia figlia Roberta che si occupano del settore contabile e tre dipendenti. Parallelamente ci avvaliamo di artigiani esterni che ci supportano in alcuni sopralluoghi o nel corso di interventi lunghi e complessi. Il nostro do­vere rimane mantenere un alto standard di qualità e professionalità, sen­za dimenticare l’alto valore dei servizi collaterali che sono senza dubbio sempre graditi ai clienti. Non a caso infatti, disponiamo di un buon parco mezzi di muletti che concediamo in prestito d’uso gratuito per il tempo della riparazione del compressore. Sia­mo a tutti gli effetti un partner affidabile, in gra­do di garantire un servizio completo, veloce e professionale al cliente».