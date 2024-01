Patronato Acli: pensioni 2024 tra conferme e modifiche

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023 è stata pubblicata la Legge di Bilancio per il 2024.

In attesa di una più organica e strutturale riforma del sistema pensionistico, la nuova Manovra di Bilancio viene sostanzialmente a prorogare, con alcuni inasprimenti e restrizioni, le misure-ponte di flessibilità pensionistica già varate negli scorsi anni (Ape sociale, Pensione anticipata Opzione Donna, Pensione anticipata flessibile “Quota 103”) e ad apportare alcune modifiche ai requisiti attualmente previsti per la Pensione di vecchiaia contributiva e la Pensione anticipata contributiva.

Restano invece invariate le modalità di accesso alla Pensione anticipata “Lavoratori precoci”, intervento previsto fino al 2026.

In generale, una modifica di rilievo riguarda la tabella delle aliquote di rendimento applicabile in relazione alle quote retributive di pensione del comparto Enti Locali. La vecchia e favorevolissima tabella che prevedeva un rendimento del 23,913% già con un solo mese di contribuzione collocato anteriormente al 01/01/1995, non troverà più applicazione a partire dal 1° gennaio 2024.

Altre modifiche riguardano la reintroduzione del riscatto dei periodi di inoccupazione per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre del 1995, una lieve revisione dell’indice di rivalutazione delle pensioni per il 2024, la proroga all’incentivo al posticipo del pensionamento per i lavoratori che matureranno la pensione anticipata flessibile (“Quota 103”) nel corso del 2024 e la stabilizzazione dell’indennità ISCRO (Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa, che viene riconosciuta ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo) e l’incremento del Bonus asili nido per nuclei familiari in particolari condizioni economiche.

Si resta comunque in attesa degli approfondimenti e delle specifiche ufficiali che vorrà fornire l’Inps con proprie circolari di modo da poter approfondire le principali novità introdotte.

Per info e prenotazioni rivolgersi al Patronato Acli ai seguenti indirizzi:

Cuneo Piazza Virginio, 13, tel. 0171/452611; email: [email protected]

Cuneo – Movicentro – Piazzale della libertà, 16, tel.0171/452691 email: [email protected]

Alba – P.zza S. Francesco, 4, tel. 0173/33161, email: [email protected]

Bra – Piazza Roma, 5, tel. 0172/055910 (chiuso il lunedì), email: [email protected]

Fossano – Via Vescovado, 16, tel. 0172/636586; email: [email protected]

Mondovì – P.zza S. Maria Maggiore, 6, tel. 0174/552481, email: [email protected]

Saluzzo – Via Piave, 17, tel. 0175/217568, email: [email protected]

Savigliano – Via Vittorio Veneto, 38, tel. 0172/712963, email: [email protected]