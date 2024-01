Il servizio civile con le Acli nella Granda: ecco i dettagli del progetto pensato per i giovani

Il bando “Servizio Civile Universale” 2023 ha assegnato alle Acli, quale ente titolare di accreditamento, 677 operatori volontari, di cui 641 per i progetti che si svolgeranno sul territorio nazionale, 36 per i progetti all’estero.

Si tratta di una scelta che giovani in età compresa tra i 18 e i 28 anni possono effettuare, dedicando un periodo ad azioni utili alla comunità e al territorio, ricevendo un’indennità mensile di 507.30 euro.

Vediamo in dettaglio il progetto incluso nel programma “I Care. Sostegno alla fragilità” di cui le Acli Cuneo saranno ente attuatore in provincia, con inizio nel periodo maggio-giugno 2024 e durata di 12 mesi.

Il progetto Mind the gap assegna 1 posto in ciascuna delle sedi Acli di Saluzzo – Via Piave 17, Savigliano – Corso Vittorio Veneto 38, Alba – Piazza San Francesco d’Assisi 4, Mondovì – Piazza Santa Maria Maggiore 6 e Dronero – Via XXIV Maggio 3, Caffè Alzheimer (Circolo Acli). L’obiettivo specifico del progetto è facilitare l’incontro tra gli anziani e i giovani presenti sul territorio al fine di combattere l’esclusione sociale, l’isolamento e il “Digital Divide” generazionale, mediante un rafforzamento delle competenze tecnologiche e la diminuzione dei fenomeni di pregiudizio e marginalizzazione attraverso attività intergenerazionali. Attraverso la diffusione dell’alfabetizzazione digitale e della conoscenza della lingua inglese, si migliora l’inclusione sociale, culturale e politica della popolazione anziana.

Tra le attività previste, deputate agli operatori volontari, ci sono: sensibilizzazione al digitale, corsi di inglese e alfabetizzazione informatica, tematiche sui Social Network e comunicazione. Si ricorda che i giovani interessati hanno tempo fino alle ore 14.00 del 15 febbraio 2024, per presentare la domanda di partecipazione, esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL), all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it dove, attraverso un semplice sistema di ricerca con filtri, è possibile scegliere i progetti Acli.