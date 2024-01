L’accesso ai servizi comunali di Saluzzo via internet non è mi stato così facile

Non sai come fare lo Spid?

Non sai come usare “Pago Pa”?

Non hai idea di cosa siano queste cose e tante altre con nomi e acronimi particolari?

Per te che abiti nel territorio della Green Community Terre del Monviso e per aiutarti nella

“giungla” di internet, c’è il nuovo punto di facilitazione digitale negli uffici del municipio.

E’ attivo a Saluzzo ogni martedì e giovedì, dalle 9 alle 12,30, nelle sede di “Palazzo Italia” in piazza Cavour 12.

L’iniziativa è resa possibile e finanziata, appunto, all’interno dei programmi della Green

Community Terre del Monviso dalla Misura “1.7.2 Rete di facilitazione digitale” del Pnrr.

Ad assistere i cittadini a superare difficoltà di accesso ai servizi tramite computer saranno i

facilitatori Alessia e Josef, insieme alle due addette del Servizio civile digitale, Giulia e Alice, a supportare gli utenti per accedere ai servizi comunali attraverso lo “Sportello digitale del cittadino”, attivo sul sito web del Comune di Saluzzo, ad esempio, per le pratiche relative all’assegno di maternità, per iscrizioni e agevolazioni nido e mensa e da inizio 2024 anche per tutta la modulistica della Polizia locale.

Quella del facilitatore digitale è una figura professionale formata dalla Regione Piemonte al fine di essere di supporto al cittadino per l’accesso ai servizi online: “L’utente – spiegano dal Comune – è accompagnato e guidato nell’acquisizione delle competenze necessarie per essere autonomo nell’utilizzo quotidiano degli strumenti digitali”.

Gli operatori sono stati formati attraverso specifici percorsi formativi per:

– accesso ai servizi online del Comune dei servizi socioassistenziali e sociosanitari online;

– attivazione gratuita dello Spid o della Pec;

– attivazione dell’app della carta identità elettronica;

– utilizzo di dispositivi informatici come smartphone e tablet;

– navigazione su internet;

– utilizzo della posta elettronica;

– pagamenti digitali.

L’accesso al servizio gratuito di facilitazione digitale avviene su appuntamento al telefono dedicato 0171 1680375, oppure tramite prenotazione al link: retefacilitazionedigitale.it.

Lo sportello è anche itinerante e coinvolge pertanto i Comuni di Manta e Lagnasco. Si può

accedere, sempre su prenotazione nella Biblioteca comunale di Manta in via Garibaldi 65, il primo giovedì di ogni mese e negli uffici del Comune di Lagnasco di piazza Umberto I 2.

A Lagnasco, inoltre, si sta definendo il calendario delle giornate dedicate all’alfabetizzazione

digitale. La prima è prevista per giovedì 8 febbraio .