«CasaCredito potenzia lo sviluppo della nostra rete»

Guardare sempre con ottimismo e fiducia al domani è parte della loro forza. O meglio del carattere e della determinazione del presidente del Grup­poVendoCasa Luca Casale, incontrato in questo inizio di 2024 per stilare un bilancio d’attività e soprattutto cogliere i progetti ambiziosi da realizzare in un futuro imminente.

Doveroso, presidente Casale, sottolineare una delle qualità che da sempre vi caratterizza: la crescita. Come ci siete riusciti e come questa ambizione dialoga con il valore della qualità?

«Beh, la nostra storia è legata, sin dalla nostra nascita che risale tra la fine del 2011 e l’inizio del 2012, ad un preciso obiettivo: creare una rete capillare di agenzie immobiliari, capace di dare opportunità di crescita e di carriera a tutti i giovani desiderosi di apprendere la professione dell’agente immobiliare. Quegli anni sono stati non semplici, caratterizzati dalla nota “crisi del mattone” e conseguente im-provviso arresto delle compravendite. A noi – e mi riferisco a me , al mio socio e vicepresidente del Gruppo Nicola Barbero e a tutti i ragazzi – sono serviti per rafforzare i nostri “anticorpi” e quella corazza indispensabile, ancora oggi, per fare impresa. E così dalle quattro agenzie iniziali, abbiamo dato vita ad una politica di sviluppo che ci ha portato ad annoverare oggi 90 agenzie, che diventeranno 100 entro i primi quattro mesi di questo 2024».



Un’evoluzione anche su scala nazionale, giusto?

«Esatto. Il nostro cuore pulsante è stato il territorio della provincia di Cuneo, in cui ormai da diversi anni siamo il primo gruppo per numero di agenzie, grazie all’ottimo lavoro delle 33 realtà del GruppoVendoCasa e AffittoCasa. Siamo cresciuti e piano piano ci siamo espansi in tutto il Pie-monte, la Liguria, la Lom­bardia, il Veneto, l’Emilia Romagna, la Toscana e adesso, in Campania con Napoli. Si tratta di un progetto importantissimo perché questa regione rappresenta per il Gruppo la testa di ponte per lo sviluppo verso le aree del Sud-Italia».

Parlando di team e squadra, nel tempo ci sono stati perfezionamenti?

«Inevitabilmente. Abbiamo or­ganizzato una squadra di successo che non significa solo trovare un gruppo di persone con il giusto mix di competenze professionali, ma nel nostro Dna c’è il desiderio di gettare le basi per un team altamente produttivo in grado di comunicare, cooperare e innovare in un’atmosfera di fiducia e rispetto reciproci. E dunque oggi fanno parte della squadra dirigenziale Luca Pinto, coordinatore dell’area del To­rinese; Valentina Rolfo, manager di AffittoCasa; Ervin Bajrami, neo coordinatore di parte degli uffici di Cuneo e Milano; Davide Costa, che segue l’area di Asti, Alessandria e Piacenza e Luca Sfienti, nostro socio in Ca­saCredito e amministratore di questa nuova realtà».

Il GruppoVendoCasa ha sempre messo al primo posto la formazione. Una scelta vincente?

«Assolutamente. È parte della nostra politica aziendale che per il 95% dei casi infatti, inserisce in azienda risorse giovani alla prima esperienza, di età compresa tra 19 e 26 anni, formate direttamente attraverso un percorso che mixa esperienze pratiche in agenzia e ore di apprendimento attraverso corsi specifici organizzati presso il nostro quartier generale».

La preparazione e la competenza sono la base della consulenza e del rapporto in­stau­rato con i clienti. Che ricercano quali immobili?

«Dipende dall’area operativa, ma la maggior parte del mercato è legato agli acquisti delle prime case, mentre negli uffici della Liguria il lavoro si concentra sulle seconde case, tranne nelle aree di Savona e Genova dove è alta la richiesta nei confronti del mercato residenziale… Per il resto la do­manda è determinata da chi cambia il proprio immobile, lo compra la prima volta o affitta. E in questo, il nostro Gruppo annovera numeri ragguardevoli: 1.260 compravendite e 980 affitti conclusi nel 2023… Esiste poi, e si è consolidata nel tempo, una percentuale crescente di investitori. Soggetti che acquistano per mettere l’immobile a reddito, confermando una verità: l’investimento nel mattone non tradisce le aspettative nel tempo, soprattutto alla luce dell’instabilità dei mercati finanziari…».

L’esperienza di questi anni ha determinato punti di forza che rendono VendoCasa riferimento del mercato?

«Certamente. Siamo un Gruppo immobiliare che non smette di affrontare le sfide e che curiosamente resta sempre sintonizzato con il mercato e i suoi bisogni. Attraverso, infatti, Ven­doCasa Recluta ri­spondiamo alla ricerca di reclutamento interno e da settembre, grazie all’intelligenza artificiale abbiamo velocizzato notevolmente la mappatura degli immobili da acquisire in vendita».



Quando è nata invece, l’idea di puntare sul progetto Ca-saCredito?

«È stato un progetto nato a tavola e diventato poco dopo un’esigenza, in quanto il settore dei mutui, delle polizie è molto affine alla mediazione immobiliare. E per noi avere consulenti del credito a tutti gli effetti sinergici con il GruppoVen­­doCasa significa offrire un ulteriore servizio integrato nell’ambito del sistema immobiliare ai nostri clienti. Ca­saCredito rappresenta l’ultimo tassello di un cerchio che si chiude: iniziato con VendoCasa, l’attività di mediazione immobiliare; proseguito con Affit­toCasa, esclusivamente de­dicato alle locazioni; completato da CasaCredito che si occupa di mutui, prestiti e polizze; sino a VendoCasa Ristruttura che garantisce un servizio di ristrutturazione chiavi in mano».



Immaginando il domani, quale il prossimo traguardo a cui mirare?

«Mi sembrava ambizioso puntare a raggiungere 100 agenzie… Però Alessandro Magno diceva “non c’è nulla di impossibile per colui che osa” e dunque lancio la prossima sfida: al numero 100 aggiungere uno zero! Così abbiamo un obiettivo su cui sognare per qualche anno. D’altronde, Les Brown sosteneva, con ragione, “Cercate la Luna, mal che vada sarete seduti tra le stelle…”».­