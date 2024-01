Al via il 2024 del Settore Giovanile Lab Travel Honda Cuneo

Terminata la pausa natalizia (in anticipo per Under 14 e Under 16), anche per gli altri gruppi è tornato il momento di allenarsi in vista della ripresa dei Campionati.

Sono l’Under 16 e l’Under 14 a chiudere e riaprire rispettivamente il vecchio e nuovo anno di Lab Travel Honda Cuneo: le prime, con il Torneo Errea del 27-29 dicembre, le seconde in una trasferta di 3 giorni per il Torneo della Befana di Alassio.

Grazie all’invito delle società del Volley Valle Po e Volley Villafranca, le ragazze dell’ di – hanno avuto l’opportunità di partecipare per la prima volta al : nato nel 2022 grazie alla preziosa collaborazione tra le due società, quest’anno la manifestazione si è distinta per l’elevato numero di atlete partecipanti, ben 220, divise in tre categorie: Under 16, Under 14 e Under 12.

Le giovani biancorosse si sono fatte strada tra i vari match riuscendo a conquistare la Finalissima 1°/2° posto contro le padrone di casa del Volley Villafranca. Dopo una partita avvincente senza esclusioni di colpi, però, sono state superate dalle avversarie; l’esperienza si conclude così con una seconda posizione, un risultato importante per il morale del gruppo, che si appresta ora a combattere nella Fase Silver del girone di Under 16 Regionale contro formazioni di altissimo livello, tra cui Cus Collegno, Alba Volley e Monvi Lpm Bam. Grande soddisfazione anche per la nostra palleggiatrice , a cui è stato assegnato il premio come della manifestazione direttamente da Francesca Cosi, centrale della Wash4green Pinerolo di Serie A1.

Le giovani dell’ iniziano l’anno nuovo in terra ligure, prendendo parte alla 24° edizione del , organizzato dall’ Alassio Laigueglia Volley Pgs con la collaborazione e il supporto di Fipav, Comune di Alassio e Gesco, nonché il patrocinio di Regione Liguria e Coni Liguria. La categoria più numerosa, con 20 squadre iscritte, è stata proprio quella dell’Under 14, dove le nostre gattine hanno avuto modo di confrontarsi con realtà di altissimo livello provenienti da varie regioni d’Italia.

Dopo due giornate di qualificazione contro formazioni di eccellenza quali Lilliput Pallavolo e Ve.ra Volley (classificatesi poi come 2° dell’evento), la compagine cuneese guidata dai – è approdata alle semifinali 9/12° posto, riuscendo a staccare un biglietto per la finale di Sabato 06 grazie alla vittoria sul Monvi Lpm Bam. La finalissima 9°/10° posto le ha viste dare il tutto per tutto contro la formazione ligure del Mazzucchelli Volley, sconfitta per 2-1. Molto bene quindi per le giovani cuneesi, che rientrano in patria come una delle migliori dieci squadre della manifestazione; ora l’obiettivo è continuare a macinare buoni risultati, anche nella seconda fase del Campionato che si preannuncia già infuocata.

La ripresa dei Campionati avverrà per tutti i gruppi del settore giovanile griffato Lab Travel Honda Cuneo questa settimana, ecco nel dettaglio tutti gli appuntamenti:

/

:

: BANCA DI CARAGLIO – LAB TRAVEL HONDA CUNEO

Palazzetto dello sport – Caraglio

/

:

: LAB TRAVEL HONDA CUNEO – LILLIPUT PALLAVOLO

Palestra Ex Media 4 – Cuneo

/

:

: CUS COLLEGNO – LAB TRAVEL HONDA CUNEO

Palestra Franco Leone – Torino

/

:

: MONVI BAM LPM VERDE – LAB TRAVEL HONDA CUNEO

Palestra Comunale – Vicoforte

/

:/:

: LAB TRAVEL HONDA CUNEO – VILLANOVA VOLLEY BIANCA

: LAB TRAVEL HONDA CUNEO – VILLANOVA VOLLEY BLU

Palestra Ex Media 4 – Cuneo