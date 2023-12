Al Teatro Alfieri venerdì 5 gennaio doppio appuntamento con il musical “La Leggenda di Belle e la Bestia”

Dopo il successo di pubblico ottenuto nelle scorse due stagioni teatrali, venerdì 5 gennaio arriva al Teatro Alfieri di Asti con una doppia replica (alle 17.30 e alle 21) lo spettacolo La Leggenda di Belle e la Bestia, liberamente ispirato alla favola di Jeanne-Marie Leprince De Beaumont, e prodotto dalla Compagnia dell’ORA, specializzata nel family entertainment, ormai consolidata realtà produttiva nel panorama del musical italiano.

Lo spettacolo è firmato da Luca Cattaneo, autore e regista; le musiche, tutte originali, sono state scritte da Enrico Galimberti – in scena nel ruolo della Bestia – e seguono il racconto della vicenda, alternando momenti narrativi in stile colonna sonora a momenti di “pura canzone”.

Le coreografie di Silvia De Petri raccontano lo spettacolo e il suo magico mondo in modo vivace e diretto. Sono tutti numeri coreografici tecnicamente diversi ma complementari: alcuni più dolci e romantici, altri più dinamici e movimentati. Questa alternanza rende il musical coinvolgente.

Le vicende della dolcissima Belle tornano quindi per la terza stagione in una versione inedita, perché anche nelle storie già conosciute si possono trovare diversi spunti narrativi e far provare nuove emozioni. Si passa dalla risata alla commozione con una storia piena di sorprese dove la realtà si mescola all’immaginazione creando quella magia che solo il teatro può fare.

I biglietti sono acquistabili su www.ticketone.it , www.bigliettoveloce.it , e presso la biglietteria del Teatro Alfieri, aperta il 28 dicembre e il 4 gennaio dale 10 alle 17, e il giorno dello spettacolo a partire dale 15. Info e prenotazoni 0141.399057-399040. Prezzi inclusi diritti di prevendita: I Settore 39.00 euro ridotto under 13- 32.00 euro

II Settore 32.00 euro ridotto under 13 – 27.00 euro

III Settore 27.00 euro

ridotto under 13 – 22.00 euro