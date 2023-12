Volley A1/F – E’ il Boxing Day, quanti derby! Cuneo ospita Pinerolo

Dopo lo spettacolo del 23 dicembre, con la fine del girone d’andata, è tempo di tuffarsi in una nuova fase della stagione della Serie A1 Tigotà, con un unico obiettivo: l’accesso ai Playoff. Si partirà dal classico appuntamento di Santo Stefano, con sette partite in onda tra le 17 e le 18 valide per la prima giornata di ritorno.

Il confronto più caldo sarà senza dubbio quello tra l’Igor Gorgonzola Novara e la Reale Mutua Fenera Chieri ’76, antipasto della sfida dei Quarti di Coppa Italia Frecciarossa (clicca qui per il tabellone) in onda su Sky Sport Arena alle 17. Altrettanto avvincente la stracittadina fiorentina tra Il Bisonte Firenze e la Savino Del Bene Scandicci, in programma dalle 18 su Rai Sport.

Quella tra la Volley Bergamo 1991 e la TrasportiPesanti Casalmaggiore sarà una sfida decisamente tesa sia per la vicinanza geografica che per quella in classifica: un punto separa le due formazioni, rispettivamente al penultimo e terzultimo posto. Gara molto sentita anche quella tra la UYBA Volley Busto Arsizio e l’Allianz Vero Volley Milano mentre il secondo derby piemontese di giornata metterà l’una contro l’altra la Honda Olivero S.Bernardo Cuneo e la Wash4Green Pinerolo.

Chiuderanno il programma la trasferta della capolista Prosecco Doc Imoco Conegliano sul campo del fanalino di coda Itas Trentino e il match tra la Roma Volley Club e la Megabox Ond. Savio Vallefoglia.