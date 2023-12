Volley A2/F: si torna sul taraflex a Santo Stefano! LPM Bam Mondovì cerca riscatto contro Costa Volpino

Il turno del 23 dicembre ha lasciato diverse sorprese sotto l’albero di Natale della Serie A2 Tigotà. Niente di meglio del consueto appuntamento del 26 dicembre per capire quante di queste si confermeranno nel rush finale che porta alla Pool Promozione e alla Pool Salvezza.

Nel Girone A, tre partite in programma nel giorno di Santo Stefano. Al PalaGeorge andrà in scena il confronto tra le due deluse del sabato prenatalizio: la Valsabbina Millenium Brescia, a rischio Pool Salvezza, e la Futura Giovani Busto Arsizio, scivolata a -2 dalla Bartoccini-Fortinfissi Perugia che ospita il 27 dicembre (ore 20) fanalino di coda Sirdeco Volley Pescara.

La Tecnoteam Albese Volley Como cercherà di proseguire nel suo obiettivo di sorpasso alle giallonere facendo visita alla VTB Fcredil Bologna, mentre affascinante sarà il confronto del Sud tra la Volley Soverato e la Città di Messina. Completa il programma Cda Volley Talmassons FVG contro Nuvolì Altafratte Padova del 27 dicembre (sempre ore 20).

Nel Girone B, la classifica vede la CBF Balducci Hr Macerata appaiata a quota 32 punti con la CremonaUfficio Esperia Cremona, entrambe a +1 sull’Ipag S.lle Ramonda Montecchio. Tutto aperto dunque nelle ultime partite, con le arancionere chiamate al big match contro l’Omag-MT San Giovanni in M.no. Non sarà semplice neanche l’impegno delle gialloblu, che in casa affrontano una Trasporti Bressan Offanengo in gran forma e vogliosa di mantenere il quinto posto, sottratto alla LPM Bam Mondovì che ospita la Pallavolo C.B.L. Costa Volpino.

Scontro da non sottovalutare per Montecchio quello contro la Narconon Volley Melendugno, protagonista nelle ultime settimane di diverse partite positive, mentre in coda alla classifica l’Orocash Picco Lecco vola il 28 dicembre (ore 20.30) in Sardegna ospite della Volley Hermaea Olbia.