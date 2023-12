Volley A3/M: Savigliano, a Santo Stefano un derby che vale la Coppa

Il Monge-Gerbaudo Savigliano si giocherà una buona prima fetta di stagione a Valenza, dove, nel giorno di Santo Stefano, i biancoblu saranno ospiti di Acqui Terme per un derby che, oltre ad essere valido per l’ultima giornata di andata del Girone Bianco della Serie A3 Credem Banca, assegnerà, di fatto, anche uno dei due posti ancora disponibili per le final-eight della Coppa Italia Credem Banca.

L’avversario. Già, perché con Gabbiano Mantova e Volley Team San Donà di Piave già aritmeticamente ammesse alla coppa, restano solo più due i posti disponibili, con quattro squadre ancora in corsa: Acqui (23), Savigliano (22), Cagliari (21) e Belluno (19). Il Negrini-CTE, alla luce di questa classifica, avrà comunque dalla sua le più alte probabilità di conquistare uno spazio nella manifestazione che scatta il prossimo 10 gennaio 2024. Decisiva, in questo senso, potrebbe essere stata la preziosa vittoria ottenuta nello scontro diretto con Belluno nell’ultimo fine settimana per 3-1. Gli alessandrini, che lo scorso anno hanno vinto la Coppa Italia di Serie B, viaggiano ora sulle ali dell’entusiasmo dopo il cambio alla guida tecnica: proprio dalla sfida contro i veneti, infatti, in panchina non c’è più il dimissionario Mauro Rizzo, ma c’è Emanuele “Lele” Negro, caro amico dell’ambiente saviglianese. Il tecnico originario di Alba fino a qualche settimana fa presenziava stabilmente al PalaSanGiorgio ed è stato spesso anche il commento tecnico su Youtube per le gare casalinghe dei ragazzi di Simeon. Oggi, invece, è chiamato a condurre verso lidi importanti una piazza ambiziosa, che può contare su un reparto offensivo quasi senza pari, con giocatori come Cester, Graziani e Martino, cresciuto pallavolisticamente a Cuneo nel Piemonte Volley.

Qui Monge-Gerbaudo Savigliano. I biancoblu di coach Lorenzo Simeon arrivano con fiducia al “dentro o fuori” di Valenza, essendo reduci da tre vittorie consecutive e, soprattutto, da prestazioni sempre più convincenti. Il tecnico saviglianese legge così l’incontro: “Sarà una sorta di finale, quindi anche per questo ancora più bella e avvincente. Se vorremo uscire con un risultato positivo, dovremo fare una grandissima prestazione, perché sappiamo di avere di fronte una squadra di assoluto valore, con un organico costruito per stare nei piani alti, e che ora viaggia con una spinta emotiva importante dopo il cambio di guida tecnica. Per noi la Coppa Italia sarebbe un traguardo storico, perché rappresenterebbe un bis dopo la scorsa stagione. Speravamo di essere qui a questo punto dell’anno: ci siamo, ma vogliamo continuare a migliorare”.

I precedenti. Ufficialmente, sarà una prima volta per il derby tutto piemontese tra Negrini-CTE e Monge-Gerbaudo. In realtà, però, le due squadre hanno già condiviso diversi allenamenti congiunti nelle ultime due estati e si conoscono bene, sin dai tempi in cui gli alessandrini giocavano in Serie B.

Dove vederla. Come tutte le gare della Serie A3 Credem Banca 2023/24, la partita tra Negrini-CTE e Monge-Gerbaudo Savigliano sarà trasmessa sul canale YouTube della Lega Volley. L’appuntamento è per le ore 18.00 di martedì 26 dicembre al Palazzetto dello Sport di Via San Giovanni 25 a Valenza.

c.s.