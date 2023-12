Volley A1/F – Ufficiali gli abbinamenti dei Quarti di Coppa Italia: le Finali si giocheranno a Trieste

L’attesa è finalmente conclusa: sarà il palazzetto di Trieste la sede delle Finali di Coppa Italia Frecciarossa di sabato 17 e domenica 18 febbraio, l’evento della Lega Pallavolo Serie A Femminile organizzato in collaborazione con Master Group Sport e con l’importante supporto del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia della Federazione Italiana Pallavolo.

La Final Four di Serie A1 comincerà sabato 17 febbraio, con le due semifinali in programma alle 15.00 e alle 18.00*, mentre domenica 18 febbraio la Finale è prevista alle 14.15 in diretta su Rai 2. Parallelamente, si disputerà anche la Finale di Coppa Italia di Serie A2 alle ore 11. Trenitalia, dal 2019 accanto al volley femminile, ha deciso di confermare il proprio naming title alle Finali Coppa Italia Frecciarossa per il quarto anno consecutivo, a riprova del costante impegno come vettore della Pallavolo Femminile Italiana.

A concorrere per i due titoli ci saranno otto squadre per campionato, che cominceranno il loro percorso dai Quarti di Finale. Se le squadre di Serie A2 sono già note da un mese, l’ultima giornata del girone di andata di Serie A1 ha ufficializzato questa sera, sabato 23 dicembre, i quattro abbinamenti: la Prosecco Doc Imoco Conegliano affronterà Il Bisonte Firenze, e la vincente troverà una tra l’Igor Gorgonzola Novara e la Reale Mutua Fenera Chieri ’76. Dall’altro lato del tabellone, l’Allianz Vero Volley Milano che ospiterà la Roma Volley Club e la Savino Del Bene Scandicci che si confronterà con la Wash4Green Pinerolo.

I Quarti di Coppa Italia Serie A2 cominceranno il 10 gennaio 2024, mentre mercoledì 24 gennaio andranno in scena sia i Quarti di Finale di A1 che le Semifinali di A2. I biglietti per le Finali di Coppa Italia Frecciarossa saranno in vendita prossimamente sul circuito Vivaticket con promozioni dedicate per tutti gli appassionati.

*gli orari potranno subire piccole variazioni per esigenze televisive