Basket B/M: Savigliano, sconfitta amara a Tortona

TORTONA – Dopo la sconfitta casalinga contro la ben più quotata Pavia, maturata nonostante la grande grinta messa in campo dai biancorossi, il 2023 della Cogal si chiude con un po’ d’amaro in bocca. Contro Derthona le Pantere subiscono sin da subito il gioco avversario, scivolando anche oltre i 20 punti di svantaggio, ma la fame di rivalsa saviglianese sveglia il roster di coach Fiorito che rimonta e nel finale sfiora l’impresa.

La situazione in casa Cogal non era delle migliori, con Danna riconvocato dopo il forfait dello scorso weekend ma ancora ai box e il giovane Diego Isaia chiamato ad un’altra prova di maturità e gestione della squadra, ma, se possibile, le cose sono anche peggiorate. Subito caricato di falli il numero 6 biancorosso ha presto preso posto in panchina per far spazio ad un inedito Tuninetto in cabina di regia. Tortona, dalla sua, ritrovava invece forze assenti all’andata (vinta proprio dai saviglianesi) e si presentava dunque più attrezzata.

Nei primi tre quarti la partita ha avuto un solo padrone con le Pantere che sono finite a -18 dopo pochi minuti di gioco e la sensazione era quella di una sfida già in archivio per Derthona.

Così però non è stato perché i saviglianesi hanno ripreso in mano il match e, negli ultimi dieci minuti hanno compiuto una vera e propria impresa. «A tre minuti dalla fine eravamo sul -1, ma abbiamo fallito un paio di occasioni per superarli e loro giustamente ne hanno approfittato per chiudere nuovamente la partita – la cronaca di coach Fiorito -. Peccato perché potevamo fare il colpaccio contro una super squadra e mettere morale per la prossima parte di campionato, ma bene per la bellissima reazione che abbiamo avuto nel finale».

Prossimo appuntamento: Cogal Savigliano vs Az Saronno, domenica 7 gennaio (ore 18) PalaFerrua.

DERTHONA BASKET vs COGAL SAVIGLIANO 74-70

22-14, 23-17, 12-11, 17-28

Cogal Savigliano: Tuninetto 23, Tulumello 14, Gioda 11, Isaia 8, Baruzzo 5, Utieyin 4, De Santis 3, Obakhvbaye 2, Danna, Mellano, Varallo. All.: Fiorito.