Calcio a 5 – Serie A2 Élite: l’Elledì impatta 1-1 con Fenice Venezia Mestre

Al Palasport di Caramagna Piemonte, l’Elledì FC impatta 1-1 con i veneti della Fenice Venezia Mestre.

LA PARTITA

Dopo un primo tempo terminato a reti inviolate, nella seconda parte di gara, la formazione di Landi si porta in vantaggio con Patrizio in una situazione di ripartenza (0-1). La risposta dei padroni di casa, per tutta la gara propositivi, non si fa attendere e Gallo non sbaglia il tiro libero (1-1). C’è ancora tempo per ribaltare la sfida con il portiere di movimento, ma Feverati tra i pali è strepitoso. Da segnalare l’espulsione di Persec e il tiro libero sbagliato dai locali. L’Elledì FC chiuderà l’anno solare, in trasferta, con lo Sporting Altamarca.

