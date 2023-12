Editoriale

La magia delle luci, degli alberi addobbati, dei presepi e dei ceppi, delle renne e dei regali, dei bambini che aspettano Babbo Natale e dei grandi che tornano bambini, della festa di tavole imbandite e della malinconia di sedie vuote. Natale è festa d’amore e di bontà. È festa di famiglia e anche per questo più nostra, perché sentiamo di non rivolgerci a lettori, inserzionisti, categorie e istituzioni di cui, da trentotto anni, raccontiamo sacrifici e successi: ci rivolgiamo a una grande famiglia, a una comunità di cui con consapevolezza, e nel contempo umiltà vogliamo essere punto d’incontro. Una famiglia che, come tutte, attraversa momenti piacevoli e duri, affronta gioie e avversità, sempre ancorata a sentimenti profondi che la rendono forte ed unita. Una famiglia che abbraccia una provincia, oggi ammirata ovunque, additata come esempio di laboriosità, d’equilibrio tra operosità e immagine, ma in cui IDEA ha sempre avuto fiducia, raccogliendo una sfida ambiziosa quando la realtà odierna, luminosa e suggestiva come le strade in questi giorni, era soltanto speranza, traguardo possibile ma lontano.

Sin dalla nascita ci soffermiamo sul valore e sull’importanza del territorio della provincia di Cuneo, delle sue aziende, dei suoi imprenditori, dei suoi artigiani e commercianti. IDEA ci ha sempre creduto. Ha valorizzato le unicità di questo angolo del Piemonte. E i dati che emergono dall’indagine della Camera di Commercio di Cuneo evidenziano che la nostra provincia esporta più di Valle d’Aosta, Calabria, Umbria e Molise messe insieme. La sinergia, l’ambizione, l’innovazione tecnologica, la voglia di trasmettere alle nuove generazioni questi valori hanno reso importante la Granda. E noi, attraverso le interviste agli uomini e donne di questa terra, abbiamo raccontato i cambiamenti e le evoluzioni, capendo che questa provincia rappresenta un modello che non deve smettere di pensare al domani. Ci siamo stati e ci saremo, testimoni e propulsori, narratori e partecipi, orgogliosi di dar voce a chi ha costruito tutto questo e si prodiga per crescere sempre più, scrutando il futuro senza abbandonare la tradizione. Ci rivolgiamo e ci uniamo a voi per creare insieme un futuro migliore. Attraverso IDEA porgiamo i nostri più sentiti auguri e aggreghiamo tutti voi attorno al nostro giornale per condividere l’emozione di una festa speciale, di famiglia, fatta di sapori e colori, sogni di bambini e valori cristiani, semplicità e dolcezza.